São José quer eliminar pontos cegos do COI

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Com 491 câmeras de monitoramento, passar despercebido pelas principais ruas de São José poderia ser tarefa quase impossível. Não fosse por um detalhe: o sistema eletrônico tem áreas sem cobertura, que são chamadas de pontos cegos. A equipe do prefeito eleito Felicio Ramuth (PSDB) pretende revisar, nos primeiros 100 dias de governo, os pontos com tecnologia digital instalada. O olhar eletrônico ajuda no combate a crimes, na fiscalização do trânsito e no controle de grandes eventos realizados no município. A revisão dos pontos de monitoramento letrônico está nos planos do futuro secretário da pasta de Proteção ao Cidadão, Leônidas Pantaleão de Santana, que foi anunciado por Felicio Ramuth em evento na manhã da última terça. PÁG.5