São José e Taubaté integram o 'Top 15' de melhores cidades do país

REGIAO

- 10:45

São José foi apontada como 4ª colocada, mas teve piora na Saúde; e Taubaté está em 12º lugar no país, mas caiu na área de Segurança



Xandu Alves

São José dos Campos



São José e Taubaté estão entre as 15 cidades no topo da lista dos 100 melhores municípios do país. Juntos, todos eles representam metade do PIB (Produto Interno Bruto) nacional.



O estudo 'Desafios da Gestão Municipal' é feito pela consultoria Macroplan e avalia o desempenho das cidades entre 2005 e 2015.



Nesta segunda edição, o levantamento apresenta o IDGM (Índice Desafios da Gestão Municipal), que agrega 16 indicadores em quatro áreas: educação, saúde, segurança e saneamento.



Cada um deles recebe uma pontuação, variando de 0 a 1 -- quanto mais perto de 1, melhor o desempenho. Na somatória, as cidades ganham um IDGM Geral, usado para o ranking nacional.



Resultado. São José foi a quarta melhor cidade entre os 100 municípios, tendo subido três posições no IDGM: de 0,616 para 0,715. Taubaté ficou na 12ª colocação, com IDGM 0,690, ascensão de 14 posições comparado ao resultado de 2005, de 0,559. A cidade foi a terceira, entre as 100, que mais evoluiu no resultado geral.



Uma cidade paranaense e duas cidades paulistas estão no topo do ranking nacional geral: Maringá (0,731), Piracicaba (0,721) e São José do Rio Preto (0,719).



Melhorias. Nas quatro áreas, São José ganhou posições em três e caiu em uma. Perdeu 14 posições na Saúde, com IDGM 0,633 contra 0,629, em 2005, quando ficou na sexta posição --agora é a 20ª. Entre os indicadores, estão taxa de mortalidade infantil e prematura, cobertura de atenção básica e proporção de nascidos vivos.

Segurança foi a área na qual a cidade mais evoluiu: 40 posições, da 44ª para a 4ª colocação no ranking nacional, de 0,784 para 0,914.



Depois aparecem Educação (11ª posição, com 0,614, subindo 2) e Saneamento (11ª posição, com 0,943, subiu 7).



Taubaté. A cidade subiu em três quesitos e caiu no de Segurança, perdendo 19 posições --era a 9ª em 2005 (0,875) e está na 28ª (0,836), em 2015. O melhor crescimento foi em Saneamento, com 24 colocações conquistadas. Saiu de 0,707, em 34ª lugar, para 0,943, a 10ª colocação do país.



Em Educação, a evolução foi de nove posições: de 0,457 para 0,614, indo da 18ª posição para a 9ª em 10 anos. O pior desempenho do município foi em Saúde, na 50ª posição nacional, com IDGM 0,581. Mas na comparação com 2005 (0,498), subiu uma posição.



Cidades pretendem melhorar avaliações

O prefeito de São José, Felício Ramuth (PSDB), disse que irá adotar os mesmos indicadores do estudo da Macroplan na cidade e, com isso, avançar nas áreas, almejando "o 1º lugar nos indicadores".



Segundo ele, São José caiu em Saúde em razão dos problemas de atendimento dos últimos anos. "Vamos investir muito em Educação e Saúde. São prioridades".

Saneamento e segurança são áreas que Felício espera aumentar já no próximo estudo. "Cidade terá 100% de tratamento de esgoto".



A Prefeitura de Taubaté afirmou que o estudo mostra que a cidade "está no caminho certo ao buscar promover o desenvolvimento e superar as dificuldades da crise econômica", com "enxugamento de gastos e eficiência na gestão".



Quanto à área de Segurança, na qual perdeu 19 posições, a prefeitura disse que estuda ampliar o COI (Centro de Operações Integradas), com a instalação de novos pontos de monitoramento. "Diante do cenário que surge para 2017, há necessidade de mobilizar toda a estrutura do Executivo Municipal para a adoção de uma nova cultura que privilegie a economia e a eficiência", disse o governo Ortiz Junior (PSDB) em nota.