São José e Taubaté estão entre 'lanternas' da geração de vagas

REGIAO

- 08:15

Xandu Alves

São José dos Campos



As duas maiores cidades da RMVale continuam nas últimas colocações do ranking estadual do emprego elaborado pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. A lista traz os 370 municípios paulistas com mais de 10 mil habitantes.



Em julho, com saldo negativo de 323 empregos, São José ocupava a 356ª posição do ranking, 177 a mais do que a colocação de janeiro, a melhor do ano, quando a cidade ficou no 179º lugar. São José vem perdendo posições no ranking desde então.



Em fevereiro, caiu para a 361ª posição, com 1.132 empregos perdidos. No mês seguinte, com 795 postos de trabalho fechados melhorou para a 355ª colocação. Em abril, fechou 609 vagas e caiu para a 359ª posição. Piorou em maio e ficou na 363ª posição, a pior do ano até agora, com fechamento de 899 vagas. Em junho, com saldo negativo de 661 empregos, São José ficou na 359ª posição do ranking.



Taubaté fechou julho com saldo negativo de 100 vagas e no 315º lugar do ranking do Caged, 88 posições abaixo da colocação de janeiro (227º).



No segundo mês do ano, Taubaté estava na 332ª colocação do ranking, com 215 postos de trabalho fechados. Em março, caiu para o 338º lugar e perdeu 301 empregos.



No mês seguinte, passou para a 342ª colocação, com o desemprego cortando 239 vagas. Em maio, foram 164 vagas perdidas e a 333ª posição na lista. A pior colocação da cidade no ranking se deu em junho, na 353ª posição com 566 empregos perdidos.



Melhores. Depois de uma queda brusca da 10ª colocação em maio para a 340ª em junho, passando de 448 postos de trabalho abertos para o fechamento de 308, Jacareí melhorou 294 posições em julho e fechou o mês no 46º lugar da lista, com um saldo positivo de 79 vagas.



Trata-se da mesma posição de fevereiro, quando a cidade registrou a criação de 100 empregos. Em março, perdeu 113 postos e caiu para a 302ª colocação, recuperando-se no mês seguinte: 25º lugar e saldo positivo de 219 empregos.



A cidade da região mais bem colocada no ranking em julho foi Caraguatatuba, que ficou na 11ª posição com saldo positivo de 200 empregos.





Economista cita dependência



A dependência do setor industrial automotivo é uma das explicações para a queda e as oscilações das cidades do Vale do Paraíba no ranking do emprego. Edson Trajano, economista e pesquisador do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté), explica que essa dependência é maior no Vale do que em outras regiões.



"As cidades sofrem mais do que a média geral do Estado porque dependem mais do setor industrial automotivo, que tem tido retração." Trajano não acredita na recuperação do setor em curto prazo. "Para este ano, não há como dizer que vai ter recuperação. Pode haver uma estabilização na perda de empregos, mais dependerá do cenário econômico". O economista disse que é preciso mexer nas regras para a região melhorar.



"A retomada depende do setor automotivo, que depende da política de taxa juros".