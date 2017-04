S. José perde equipes de atenção básica na saúde

REGIAO

- 04:40

Das 44 equipes que faziam parte do Saúde da Família, apenas 24 estão trabalhando na cidade hoje



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

As ações do governo Felicio Ramuth (PSDB) para "enterrar" as principais vitrines da gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) atingiram o programa Estratégia Saúde da Família em São José dos Campos.

Das 44 equipes que faziam parte do projeto, apenas 24 estão trabalhando atualmente no município.

A prefeitura alega que o quadro foi reduzido depois que 20 médicos, todos cubanos, pediram desligamento do programa. Esse movimento, segundo a administração municipal, começou em outubro do ano passado.

Somente no primeiro ano de implantação do programa foram realizados 57.331 atendimentos domiciliares a pacientes da rede pública-- um aumento de 200% em relação aos 12 meses anteriores.

Baseado no balanço apresentado pela prefeitura, cada uma das 44 equipes realizou em média sete atendimentos a cada dois dias em 2015. A baixa de 20 médicos impacta atualmente em uma redução de cerca de 2.160 atendimentos por mês.

Até 2014, a cidade tinha apenas quatro equipes.

Visitas.

As equipes do ESF, compostas por um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e agentes comunitários, são responsáveis pelo atendimento de até quatro mil pessoas, com visitas domiciliares e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Apesar das baixas, a prefeitura garante que nenhuma unidade deixou de prestar atendimento "porque houve remanejamento de equipes para suprir as demandas", explicou a Secretaria de Saúde da cidade.

As unidades que estão desfalcadas de médicos são: Altos de Santana, Alto da Ponte, Buquirinha, Eugênio de Melo, Interlagos, Novo Horizonte, Vila Paiva, Limoeiro e Putim. As UBSs do Bonsucesso, São Francisco Xavier, Jardim São José 2 e Campos de São José 2 seguem com o quadro normal de atendimento.

Responsabilidade.

A prefeitura garante que vai recompor o quadro de 44 equipes até o fim de maio. A previsão é que quatro novos médicos comecem a trabalhar ainda este mês e outros doze profissionais iniciem as atividades no mês seguinte por meio do programa Mais Médicos.

"Não houve redução das equipes da Estratégia Saúde da Família por parte do Ministério. As equipes estão mantidas, porém, a prefeitura foi informada que o programa não será ampliado", diz trecho da nota encaminhada pela Secretaria de Saúde.

O Ministério da Saúde afirmou que "compete ao gestor local o fechamento das equipes e a ele justificar os motivos que levaram a fazer".

A prefeitura recebe da pasta R$ 7.100 por mês por cada grupo de profissionais que atuam no programa. O salário do médico pago pela administração municipal é de R$ 10.695. Os profissionais recebem ainda um adicional de R$ 2.000 para ajuda de custo.