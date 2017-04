S. José perde 20 equipes de atendimento na periferia

REGIAO

- 04:40



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

As ações do governo Felicio Ramuth (PSDB) para "enterrar" as principais vitrines da gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) atingiram o programa Estratégia Saúde da Família em São José dos Campos.

Das 44 equipes que faziam parte do projeto no município, apenas 24 estão trabalhando atualmente.

A Prefeitura de São José alega que o quadro foi reduzido depois que 20 médicos, todos cubanos, pediram desligamento do programa. Esse movimento, segundo a administração municipal, começou em outubro do ano passado. PÁG. 6