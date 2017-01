Roubo bate recorde histórico no Vale

REGIAO

- 03:33



TAUBATÉ

O número de assaltos e de furtos de veículo no Vale do Paraíba teve o seu recorde histórico no ano passado, de acordo com as estatísticas oficiais da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em 2016, foram 11.994 casos de roubo na RMVale

, um aumento de 16,4% na comparação com 2015 (10.302). Antes, o mais índice havia sido em 2009 (10.747 casos). Em média, são 32 ocorrências a cada 24 horas. Se comparado com a taxa de 2002, o ano inicial da série histórica, o ano passado teve alta de 61,7% nos roubos (foi de 7.413 para 11.994). São José seguiu a tendência regional. Foram 4.254 roubos, aumento de 22,9% na comparação com 2015 (3.461 ocorrências). Taubaté teve redução de 14% no índice -- uma queda de 1.504 para 1.293. PÁG.7