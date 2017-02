Rodovias e corredores viários estão no 'mapa' dos acidentes na região

REGIAO

Mapeamento feito com dados oficiais revela quais são os principais focos de mortes no trânsito de São José, Taubaté e Jacareí. Vias e estradas desafiam o combate à violência no trânsito. Em 2016, foram 407 óbitos



Grandes avenidas, corredores viários e rodovias em trechos urbanos concentram acidentes de trânsito com morte nas três principais cidades da região. No ano passado, a RMVale registrou 407 óbitos no trânsito, 6,27% de aumento comparado a 2015, que fechou com 383 vítimas fatais.

São José, Taubaté e Jacareí foram responsáveis por quase a metade das mortes: 161 óbitos em 2015 (42%) e 190 no ano passado (46,6%).

Mapa. Desde o final de 2016, o Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito), ligado ao governo estadual, divulga um mapa com os endereços de cada morte no trânsito. Há dados de agosto a dezembro de 2016. É possível encontrar o local de acidentes fatais envolvendo carros, motos, bicicletas, pedestres, ônibus e caminhões.

Com 95 mortes no trânsito em 2016, São José registra 49 óbitos entre agosto e dezembro, 51,57% do total. Os acidentes aparecem espalhados no mapa da cidade, com concentração em áreas das regiões sul, central e leste.

O corredor formado pelas avenidas Andrômeda e Cidade Jardim, na zona sul, é um dos principais pontos. Outros endereços também entram nesta lista: rua Itabaiana (Jardim Veneza), avenida Benedito Bento (Jardim Oriental), Estrada do Imperador e avenidas Jorge Zarur, Nove de Julho e Benedito Matarazzo, na região central.

A Via Dutra é responsável por boa parte das mortes por colisão e atropelamento. A rodovia federal corta a cidade e serve quase uma "avenida". Em Taubaté, que registra 47 mortes no trânsito no ano passado, 16 delas (34%) entre agosto e dezembro, a Via Dutra e a rodovia estadual Oswaldo Cruz são os principais pontos dos óbitos, mas há mortes na Estrada do Barreiro e nas avenidas Brigadeiro Faria Lima e Francisco Alves Monteiro.

Jacareí tem 15 óbitos nos cinco últimos meses de 2016 e 48 no ano todo, com destaque para avenida Julião Stver Brison, rua Tiradentes e avenida Moriaki Ueno.





Prefeituras comentam os dados

A Secretaria de Mobilidade Urbana de São José disse que "as vias citadas são corredores com grande fluxo de veículos" e, por isso, "registram o maior número de ocorrências". Para reduzir, baseia as ações em "fiscalização, educação para o trânsito e ferramentas de engenharia de tráfego".

A Prefeitura de Taubaté disse a cidade teve 27 óbitos de trânsito em 2016, com nove em rodovias e 18 nas vias urbanas. "A Secretaria de Mobilidade Urbana tem implantado melhorias na sinalização das vias com maior índice de acidentes e óbitos", disse. "A Estrada do Barreiro será requalificada pela prefeitura, que prevê alargamento e duplicação da via, calçadas e ciclovias".

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí disse que faz "ações corretivas nos locais são feitas conforme a dinâmica do acidente". Segundo a pasta, os locais com mais acidentes são: avenidas Getúlio Vargas e Lucas Nogueira Garcez e rodovias Nilo Máximo e Geraldo Scavone. "Intenção é municipalizar essas rodovias para que sejam realizadas ações efetivas no trânsito".