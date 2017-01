RMVale tem dois dos bandidos mais procurados de São Paulo

REGIAO

'Marcola de Saias' e criminoso que sequestrou e molestou criança têm história ligada ao Vale do Paraíba e figuram na relação de mais procurados do Estado. Secretaria de Segurança oferece recompensas por eles



Caíque Toledo

São José dos Campos



Procura-se.

Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, a relação dos criminosos mais procurados de São Paulo tem dois nomes ligados à RMVale.

Há oferta de recompensa em dinheiro por informações que levem ao respeito do paradeiro de Sônia Aparecida Rossi e Manoel Lopes de Araújo Filho. A dupla também está figura na lista de principais procurados pela Polícia Civil.

Classificada como de 'alta periculosidade' pelas forças de segurança, Sônia Aparecida Rossi é conhecida no mundo do crime por 'Maria do Pó'. Ela é procurada por tráfico de drogas. Segundo a polícia, é atribuído a ela o roubo de cerca de 300 quilos de cocaína do IML (Instituto Médico Legal) de Campinas, em 1999.

Investigada pela CPI do Narcotráfico da Câmara dos Deputados em 2000, Sonia foi presa naquele ano na rodovia Carvalho Pinto, região de Taubaté. Ela ficou dois anos aprisionada na região, entre a Casa de Custódia da cidade e a penitenciária feminina de Tremembé.

Na unidade de Taubaté, ela inclusive enfrentou a violenta rebelião do PCC (Primeiro Comando da Capital) em 2000. Os criminosos mataram nove presos -- três foram degolados. Maria do Pó foi investigada, ainda nesse período, após tentativa de resgate envolvendo o próprio filho, que acabou sendo preso na ação.

Com o apelido de a 'Marcola de Saias', em referência a Marcos Willians Herbas Camacho, chefe do PCC, Maria do Pó foi transferida para o presídio do Carandiru, em São Paulo, em 2002. Ela, no entanto, está foragida desde 2006, quando conseguiu fugir da penitenciária.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo oferece a recompensa de R$ 5.000 para quem tiver informações sobre o paradeiro da traficante. Ela é a única mulher na lista das mais procuradas pelo Estado e pela Polícia Civil.

Procurados. Recompensa de R$ 5.000 também é oferecida a quem tiver dados que auxiliem a captura do foragido Manoel Lopes de Araújo Filho, procurado por sequestro, abuso sexual, agressão e roubo.

Ele é procurado por sequestrar, agredir e molestar sexualmente uma menina de somente oito anos, mantendo-a por duas semanas em cativeiro em uma casa na zona leste paulista, dentro de um guarda-roupa.

O crime aconteceu em 2010. Ele foi preso mas fugiu da penitenciária de Tremembé no mesmo ano e está foragido. As denúncias para o Programa de Recompensa podem ser feitas no site (http://www.webdenuncia.org.br/).