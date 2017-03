RMVale tem cinco infratores apreendidos a cada 24 horas

REGIAO

- 04:56



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Ao avistar a viatura, o menino irrompe a rua Arthur Pereira Dias, no bairro Campo dos Alemães, levando nas mãos uma sacola com entorpecentes. O 'vapor', porém, não é páreo para as motos da PM e logo é alcançado. Com o adolescente, os policiais localizam 59 pinos de cocaína,18 trouxinhas de maconha e R$ 50 em dinheiro. Casos como esse se repetem à exaustão e integram as estatísticas oficiais de menores apreendidos por envolvimento com o crime na principal município da RMVale. São José dos Campos iniciou o ano como líder no número de apreensões de adolescentes no interior do Estado -- 65 em janeiro, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em todo o território paulista, a cidade é superada somente pela capital (367 casos), tendo portanto índice superior ao dos outros 643 municípios. O 'top 10' das cidades paulistas com mais casos é formado também por Guarulhos (49 infratores), Limeira (48), Campinas (43), Franca (42), Piracicaba (40), Guarujá (36), Mogi das Cruzes (34) e Osasco (30). Entre as regiões do interior, o Vale está na terceira posição, com 154 casos em janeiro. PÁG.3