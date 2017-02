RMVale tem alta de 36% em mortes por acidentes

REGIAO

- 12:00

Apenas em janeiro, 34 pessoas morreram em acidentes de trânsito na região, ante 25 em janeiro de 2016

Caíque Toledo

São José dos Campos



Na contramão do Estado, a RMVale registrou um aumento no número de mortes em acidentes de trânsito no mês de janeiro. Ao todo, foram 34 óbitos decorrentes de acidentes no mês passado, contra 25 no mesmo período de 2016. Um aumento registrado de 36%.



Os resultados são apontados em um relatório do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado).



De acordo com os dados do governo estadual, São José, por exemplo, registrou um aumento de 500%: foram 12 óbitos em acidentes em janeiro deste ano, contra apenas dois no mesmo mês do ano passado.



O número, por exemplo, é mais alto que a média da cidade. No ano passado, São José teve uma média de 7,9 mortes por mês. Só em janeiro deste ano, foram 12. Taubaté e Jacareí, por sua vez, tiveram queda: de quatro para três e de quatro para duas, respectivamente.



Contramão. No Estado, os acidentes fatais caíram no mês passado. Foram 13.984 registrados em janeiro de 2016, contra 13.581 em janeiro agora.



"Existem vários procedimentos que seriam importantes para trabalhar nesse sentido, mas acredito que o mais importante é a informação ao público. Você não vê as cidades como São José fazendo isso, há um distanciamento entre o poder municipal e a comunidade", avaliou o especialista em trânsito Ronaldo Garcia.



"Acho que as prefeituras pecam na falta de diálogo com a população. Gostaria de ver ao menos campanhas técnicas, painéis, inclusive nas comunidades", completou.



Ranking. As três maiores cidades da região, São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, estão entre os 20 municípios do Estado que mais registraram mortes no trânsito em 2016.



No ano passado inteiro, São José dos Campos registrou 95 mortes após acidentes, o que colocou a cidade em quatro lugar no ranking da violência no trânsito, atrás apenas da capital do Estado e das cidades de Campinas e Guarulhos.



Jacareí, com 48 mortes registradas em todo ano passado, ocupou a 18ª colocação, enquanto Taubaté, com 47, ficou logo atrás, em 19º lugar.



Em todo o ano passado, as 39 cidades da RMVale registraram 407 mortes no trânsito, contra 383 em 2015. É um aumento de 6,2%, também na contramão do Estado, que teve uma queda de 5,6% na mesma comparação.



São José teve alta de 7,9% (88 para 95), Taubaté passou de 44 para 47 e Jacareí teve o maior aumento, de 29 para 48 (+65%). Já o Estado teve queda de 6.066 para 5.727 casos.