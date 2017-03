RMVale tem 5 dos 100 maiores exportadores do Brasil em 2017

REGIAO

- 09:00

Vale do Paraíba tem algumas das empresas brasileiras que mais venderam para o exterior no início deste ano, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio



Xandu Alves

São José dos Campos



Cinco empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba estão entre as 100 companhias líderes em exportações no país. Quatro delas venderam ao exterior mais de US$ 100 milhões em janeiro deste ano. Uma comercializou na faixa entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões.



Divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o ranking é encabeçado pela Petrobras, em São Sebastião, terceira maior exportadora do país, em janeiro.



Em seguida vem a Embraer, de São José. A terceira maior fabricante de aviões do mundo ocupa a sexta colocação na lista das exportadoras nacionais.



Atuando em Ilhabela, a BG E&P Brasil, maior produtora privada de óleo e gás do país, aparece duas vezes na listagem: na 22ª e na 58ª posição das maiores empresas exportadoras.



Maior exportadora do setor automotivo, a Volkswagen, de Taubaté, ocupa a 36ª colocação na lista. Com unidade em Jacareí, a Fibria Celulose ficou na 86ª posição do ranking.



"Poucas regiões do país têm tantas empresas exportadoras como o Vale do Paraíba, com volume alto de vendas ao exterior e valor agregado aos produtos", disse o economista Fernando Lacerda. "Isso beneficia toda a economia da região e será importante para enfrentar a crise econômica".



Empresas. Em janeiro, 251 empresas da RMVale exportaram, sendo quatro delas acima de US$ 100 milhões, três entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões, oito entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões, três de US$ 5 milhões a US$ 10 milhões, 32 entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões e 201 até US$ 1 milhão. No total, a região exportou R$ 2,992 bilhões.



Empresa de S. José é líder em vendas



A Embraer é líder em exportações para os Estados Unidos no país, com vendas acima de US$ 100 milhões no ano passado. A fabricante superou 7.958 empresas brasileiras ou com sede no país que venceram aos norte-americanos.



A Embraer também foi a 18ª maior exportadora para a China, com vendas acima de US$ 100 milhões. Operando em Ilhabela, a Repsol Sinopec Brasil, produtora petróleo e gás natural, ocupa as duas primeiras colocações da lista de maiores exportadoras para o Uruguai, acima de US$ 100 milhões.



Para o México, a Volkswagen, em Taubaté, é a terceira maior exportadora do país, com negócios entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões. A General Motors, de São José, ocupa a 12ª colocação entre as empresas que mais venderam para a Argentina.