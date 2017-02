RMVale se torna 'alvo' para as novas franquias

REGIAO

- 09:40

No país inteiro, setor cresce 8,3% em 2016; para 2017, a expectativa é de um aumento ainda mais alto

Xandu Alves

São José dos Campos



A RMVale tornou-se alvo de franquias do país que estão atrás de novos mercados para expandir negócios. Mas também de empresas nascidas na região que cruzaram fronteiras e dominara mercados em vários estados.



Apenas em 2016, ano de crise na economia brasileira, o setor de franquias viu o faturamento crescer 8,3%, alcançando R$ 151,2 bilhões, segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising).



Em 2017, o salto deve ser maior, e a RMVale dará sua contribuição. A região deve receber ao menos 30 novas unidades de franquias até o final do ano. E o número pode ser ainda maior.



"O Vale vai se transformar em um polo gerador de novas franquias, além de atrair cada vez mais negócios", diz Vinicius Almeida, fundador do Grupo VA, de Taubaté, que nasceu em 2010 e faturou R$ 40 milhões no ano passado com pool de franquias.



Tendência. O motivo é que as cidades do interior passaram a ser o destino preferido de novos franqueadores.



Segundo Claudio Tieghi, diretor de inteligência de mercado da ABF, a migração para o interior é uma tendência, com as redes buscando "novos mercados com custos menores e novos consumidores em locais com grandes potenciais".



É o caso da Crazy4Mugs, rede de franquias especializada em presentes criativos. A empresa planeja abrir 25 pontos no interior de São Paulo em 2017, dois deles em São José, em centros de compras. "Escolhemos dois shoppings com maior referência de faturamento e relevância", diz a diretora de franquias da marca, Naiara Correa.



Investimento. Entre os atrativos das franquias estão o baixo investimento, a partir de R$ 10 mil, e o tempo relativamente curto para o retorno financeiro, até em 18 meses.



Nascida em Taubaté em 2013, a rede Sóbrancelhas aposta em uma modelagem inovadora de negócios, instalando-se em lojas, quiosques e truck, para superar as 200 unidades em operação no país.



A marca quer abrir 15 novas unidades no interior paulista até o final do ano, cada uma com investimento a partir de R$ 116 mil. No ano passado, a empresa cresceu 30%.





Escola fatura R$ 40 milhões durante o ano



Tudo começou com um empréstimo de R$ 3.000, móveis usados e computadores alugados. Nascia uma escola de informática em Taubaté, que viraria uma unidade de cursos profissionalizantes e culminaria em um pool de franquias que faturou R$ 40 milhões no ano passado, em apenas seis anos.



Depois de se esbarrarem pela vida, os sócios Vinicius Almeida e Alexandre Loudrade começaram a Evolute Cursos Profissionalizantes e diversificaram em outros negócios: Doutor Lubrifica (manutenção automotiva delivery), ContabExpress (contabilidade), The Voucher (cupons de desconto via aplicativo) e Doutor na Medida (consultas médicas populares).



A holding terminou 2016 com quase 200 unidades em operação e planeja ultrapassar a marca de 400 em 2017.



"Sempre buscamos pessoas que têm o know-how do setor para equalizar a operação da maneira mais rápida possível e nós focamos na expansão", afirma Almeida. Para ele, o Vale pode se transformar em uma usina de criação de novas franquias. "Temos potencial", diz.