RMVale registra superávit de R$ 3,69 bilhões no 1º trimestre

REGIAO

- 09:31

Dados do governo federal revelam que municípios do Vale do Paraíba venderam mais do compraram do exterior nos três primeiros meses. O superávit supera os R$ 3,69 bilhões neste período, aponta o balanço

Hernane Lélis

São José dos Campos



A Região Metropolitana do Vale do Paraíba conseguiu nos primeiros três meses do ano consolidar sua recuperação na balança comercial brasileira. Entre janeiro e março, as empresas venderam mais do que compraram, resultando em superávit de R$ 3,693 bilhões (US$ 1,179 bilhão).

No ano passado, o desempenho no mesmo período foi negativo: déficit de R$ 805,2 milhões (US$ 223,9 milhões). Em 2017, a balança comercial apresentou déficit em janeiro, se recuperou em fevereiro e repetiu o bom desempenho em março. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Ao longo do ano, a expectativa é que as exportações continuem maior que as importações, principalmente com a chegada de novos produtos ao mercado de um dos maiores exportadores da RMVale, a Embraer, sediada em São José dos Campos.

"Tenho certeza que vai seguir no mesmo ritmo crescente. Não como gostaríamos, é claro, mas nossos estudos também apontam para isso", afirmou Almir Fernandes, diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em São José. "O lançamento de novos produtos pela Embraer vai contribuir. Independentemente disso, ela vai continuar sendo uma das mais importantes exportadoras do Brasil", completou.

RMVale.

Até o primeiro bimestre do ano, a RMVale tinha 21 cidades exportadoras. O número aumentou para 22 neste trimestre com a entrada de Ubatuba. São José é a maior exportadora da região, mas devido ao alto volume de mercadorias importadas, não consegue seguir no topo da balança.

O melhor saldo no ano é de São Sebastião, com R$ 1,877 bilhão (US$ 599,6 milhões). Na sequência aparece Ilhabela e depois São José, em terceiro. O município é o 10º maior exportador do país --já foi o terceiro-- e o quarto do Estado de São Paulo. Taubaté é o 39º no país e o 9º no ranking estadual. Jacareí é o 52º na lista nacional e o 13º no Estado.

Taubaté tem déficit de mais de R$ 600 mi

Taubaté manteve o déficit na balança comercial e fechou o primeiro trimestre com saldo negativo de R$ 613 milhões (US$ 195,7 milhões). A situação melhorou comparado ao resultado do mesmo período do ano passado, quando a cidade encerrou os três primeiros meses do ano com déficit de R$ 896,5 milhões.

O município é o único entre os três maiores da região a amargar resultado negativo na balança comercial entre janeiro e março, fruto de importações de R$ 1,496 bilhões e exportações de R$ 883,4 milhões.

"Nossa indústria é grande importadora de componentes. A LG e outras empresas do ramo compram diversas peças de eletrônicos para fazer a montagem na cidade. Isso fica ainda mais acentuado com a desvalorização do dólar, tornando mais atrativo o mercado externo", explicou o economista Edson Trajano.

Região no Top 20 da importação

O resultado da RMVale na balança comercial poderia ser melhor se as indústrias instaladas na região dependessem menos do mercado externo na fabricação de seus produtos. A Embraer e a LG Electronics, instaladas respectivamente em São José e Taubaté, estão entre as 20 maiores importadoras do Brasil neste primeiro trimestre.

Cada uma delas comprou do exterior mais de US$ 100 milhões. A unidade da Embraer de São José ocupa a 14ª colocação entre as empresas que mais importam no país. A LG aparece em 18º no ranking divulgado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Se o balanço for ampliado para os 30 municípios que mais importam no Brasil entre janeiro e março, a Petrobras, em São Sebastião, aparece na listagem com o 18º lugar entre as maiores importadoras.

A Embraer também volta a ser relacionada nesse novo quadro, mas desta vez com a sua fábrica de Taubaté. A companhia ocupa exatamente a 30ª colocação. "A política de produção industrial precisa ser revista. O Brasil tem que buscar depender menos do mercado externo e incentivar a produção dentro do país", afirmou o economista Edson Trajano.