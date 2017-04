RMVale elege comando com o desafio de atrair investimentos

REGIAO

- 08:39

Prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni (PSDB), assume o Conselho de Desenvolvimento da RMVale com a missão de superar a carência de recursos estaduais e tirar do papel projetos de interesse regional

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O resultado abaixo da expectativa colocou a RMVale no divã. Cinco anos após ser criada, a região metropolitana volta a discutir meios de superar a carência de recursos e tirar os projetos importantes do papel. É com este desafio que o prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni (PSDB), assume a presidência da RMVale.

O tucano, eleito por aclamação nesta segunda-feira, aposta na proximidade com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) para viabilizar ações para o desenvolvimento das 39 cidades da região. No esforço de alcançar resultados práticos, prefeitos elencaram turismo e segurança como temas prioritários na nova fase da RM.

"O governador é um grande parceiro da região. Não só por ser daqui, mas por ter feito grandes investimentos", disse Guidoni. "Tenho certeza que uma pauta positiva com o governador só vai melhorar a nossa relação."

O quadro de esvaziamento da RMVale ficou provado na eleição de ontem, quando 19 dos 39 prefeitos participaram do evento em São José dos Campos. Os prefeitos de Taubaté e Pindamonhangaba não marcaram presença.

Divã. A necessidade de avançar foi destacada pelo subsecretário de Assuntos Metropolitanos, Edmur Mesquita. "Estamos aquém das nossas expectativas, daquilo que nós propomos ao longo de um período de muita mobilização, de muita articulação [para criação da RMVale]. Mas creio que, por outro lado, fomos além do que imaginávamos", afirmou Mesquita.

"Julgo que a mais importante venha a ser esse espírito de união, esse espírito de integração, de produzir metas e caminhos para superação dos problemas", apontou.

O vice-presidente será o prefeito de Paraibuna, Victor de Cássio Miranda (PSDB). O mandato da chapa é de um ano, podendo ser renovado por igual período.

Região recebe menos verba que o previsto

A baixa produtividade da RMVale, criada pelo Estado para desenvolver ações para a região, está ligada ao volume de repasses do governo Geraldo Alckmin (PSDB).

Do orçamento de R$ 2,6 milhões para o Vale, apenas R$ 895.564,09 foram executados em 2016 (33%).

O repasse estadual é feito à Agemvale (Agência Metropolitana do Vale do Paraíba), que atualmente mantém uma estrutura com dois diretores, um assessor técnico e uma assistente administrativa. O Estado, porém, diz que os investimentos não são destinados só ao órgão, mas às grandes obras para a região.

"A gente sempre espera um apoio maior", disse o prefeito de São José, Felicio Ramuth (PSDB). Tivemos avanços pontuais, mas sabemos que podemos avançar muito mais."