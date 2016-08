RMVale é a 12ª região mais populosa do país, diz IBGE

REGIAO

O Vale do Paraíba é a 12ª região metropolitana mais populosa do país, segundo estimativa divulgada ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com dados a partir do Censo 2010.



A região alcançou 2.453.387 moradores em julho deste ano e tornou-se a 12ª mais populosa do país, em um grupo de 26 regiões metropolitanas. Está à frente de regiões como as de Goiânia, Belém, Grande Vitória, Natal, Maceió, João Pessoa, Teresina e Florianópolis, entre outras.



A lista é encabeçada pela RM de São Paulo, com 21,2 milhões de habitantes, seguida da RM do Rio de Janeiro (12,3 milhões) e da RM de Belo Horizonte (5,8 milhões). A RM de Manaus ocupa a 11ª posição, uma acima da RMVale, com 2,5 milhões de moradores.



As estimativas populacionais servem para cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos e são usadas pelo TCU (Tribunal de Contas da União) no cálculo do Fundo de Participação dos Municípios.



Os números mostram que a população da RMVale cresceu 14,74% desde 2010, quando tinha 2,157 milhões de moradores. Em seis anos, a região ganhou 318.130 habitantes e cresceu com taxa acima da estadual e do país, respectivamente de 12,95% e 12,01%.

De acordo com o IBGE, estima-se que o Brasil tenha 206,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 0,80% entre 2015 e 2016.



A RMVale tem taxa um pouco superior: 0,89% na comparação com o ano passado.

Cidades.



São José é a 9ª maior cidade do país, excetuando as capitais, com 695.992 habitantes e taxa de crescimento de 1,07% comparado ao ano passado, quando tinha 688.597. No período, a cidade ganhou 7.395 moradores, população superior a de 12 cidades da região.

Taubaté alcançou 305.174 habitantes e cresceu com taxa superior à da região: 0,94%, ganhando 2.843 moradores desde 2015, quando tinha uma população estimada de 302.331 pessoas.



Especialista ressalta a qualidade de vida



O movimento da busca por qualidade de vida ajudou a região a crescer com taxas populacionais acima das do Estado e do país.Além disso, as oportunidades de negócio, o parque industrial e as universidades contribuem para atrair novos moradores para a RMVale.



"A nossa região é muito próspera, o que atrai novos moradores", disse o chefe do escritório do IBGE em São José, Bruno Ramos.



Para o arquiteto e urbanista Flávio Mourão, especialista em planejamento urbano, o êxodo das grandes cidades explica o crescimento populacional da região acima das médias estadual e nacional.



"As capitais enfrentam problemas por serem muito populosas. Para fugir de transtornos como o trânsito e a violência, as pessoas têm preferido as cidades médias do interior."

Pequenas.



Das 39 cidades da RMVale, 26 registraram taxa de crescimento entre 2015 e 2016 inferior à média da região, que foi de 0,89%.