Reincidente, fumaça da Revap assusta São José

REGIAO

- 11:23

Bruna Soares e Daniela Santos

São José dos Campos



A fumaça preta emitida pela Revap (Refinaria Henrique Lage) no fim da tarde da última quarta-feira assustou os moradores que residem no entorno da fábrica na tarde de ontem, em São José.



Essa fumaça teria sido ocasionada por uma falta de abastecimento de energia elétrica no local e, para manter a segurança e estabilidade da refinaria, a tocha teria sido acionada.



De acordo com o aposentado Benedito Enio Severino, morador da parte alta do bairro Jardim Uirá, o gás cobriu todo o bairro e pode ter causado uma 'chuva preta'. "Quando eu fui comprar pão, vi que a água estava muito escura, parecia água de oficina. Duas quadras depois e a água estava do mesmo jeito", afirmou Severino.



Ao recolher amostras da água escura, o aposentado afirmou ter levado o conteúdo até à Cetesb (Companhia Ambiental Do Estado De São Paulo), para que ele pudesse ser verificado. "A Cetesb recolheu um pouco da água, mas explicou que nesses casos ela deve ser acionada para ir até o local e ela mesma retirar uma amostra, para assim realizar os testes e saber o que causou essa alteração na água da chuva", concluiu o aposentado.



Proteção. Em nota, a Cetesb informou que "a situação se normalizou por volta das 19h45, quando se iniciou a retomada da produção. Essa retomada das operações, por vezes, provoca a emissão de ruídos, motivo de reclamações de madrugada. A Cetesb avalia as ações cabíveis."



Reincidência. É a segunda vez em pouco mais de um mês, que há emissão de fumaças da refinaria em São José.



No dia 24 de dezembro do ano passado, uma nova emissão de fumaça escura assustou moradores da cidade e também de municípios próximos, de onde ser possível enxergar a liberação da poluição, como Caçapava e Taubaté.



Na ocasião, uma queda de energia foi a causadora da instabilidade operacional do processo industrial e, por consequência, causou a emissão de fumaça preta pela tocha de queima de gases. A Petrobrás, responsável pela refinaria, foi multada em R$ 471 mil.



Após apurar o caso, a Cetesb avaliou que a fumaça era nociva à saúde humana e pode prejudicar os moradores. De acordo com o relatório, a emissão dos poluentes pode tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde.





Sindicato exige verificação



O Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e Região entrou com uma ação no Ministério Público Federal para que haja verificação interna na refinaria Revap (Refinaria Henrique Lage).



De acordo com a categoria, a empresa possui cinco turbos-geradores, responsáveis pelo fornecimento de energia à empresa, mas três delas estariam sem funcionar.



Por conta disso, a refinaria passaria a funcionar com a maior parte de energia sendo distribuída pela Concessionária EDP Bandeirante Energia, responsável pelo abastecimento elétrico em todo o estado.



O sindicato ainda reitera que a situação está prejudicando os trabalhos e, consequentemente, os lucros da Revap.



Outro lado. Procurada ontem pela reportagem de O VALE, a Petrobrás, responsável pela refinaria Revap em São José, não retornou os contatos até o fechamento desta edição.