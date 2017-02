Região tem quatro cidades no 'top 50' das exportações

REGIAO

São José dos Campos, Ilhabela, Jacareí e Taubaté estão no grupo dos 50 municípios brasileiros com maior volume de vendas para o exterior em 2016, de acordo com o raio-x divulgado ontem pelo governo federal

A RMVale tem quatro cidades no 'top 50' do ranking nacional das exportações. São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Ilhabela se destacam nos números divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, relativos ao ano de 2016.

São José, a maior cidade da região, é também a que registrou o maior volume de exportações entre janeiro e dezembro do ano passado. No período, foram US$ 4,934,52 bilhões, um aumento de 4,31% em relação a 2015. A cidade é a segunda principal exportadora do Estado de São Paulo e a quarta do país. A 'Capital do Avião' teve 79% das exportações ligados ao setor aeronáutico, US$ 3,89 bilhões.

Petróleo. Ilhabela, no Litoral Norte, é a segunda principal exportadora da região. No ano passado, a cidade registrou US$ 1.557,99 bilhões). Ainda assim, teve queda de 5,78% no total do valor exportado em comparação com 2015. A quinta principal exportadora do Estado e a 20ª do país teve os derivados de petróleo com 100% do total dos produtos enviados a outros países.

Outras cidades. Em Jacareí, a cidade fechou 2016 como a 11ª no ranking estadual e a 43ª do país nas exportações, gerando US$ 855, 28 milhões no final do ano. Os produtos químicos representam 41% de tudo o que foi exportado. A cidade teve queda de 5,78% em relação ao ano de 2015.

Taubaté é a 12ª exportadora do Estado e a 44ª do país. Em 2016, foram US$ 814,36 exportados, uma queda de 1,24% em relação ao mesmo período de 2015. O setor automobilístico é o principal destaque, com 47% do total.



Taubaté e São José entre as 15 primeiras de importações

As duas maiores cidades da RMVale também são as únicas da região entre as 15 que mais importam no país, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

São José dos Campos é a segunda cidade do ranking do Estado de São Paulo que mais importa e a quinta do país. Em 2016, importou US$ 3.005,92 bilhões, fechando o ano com saldo de US$ 1.928,6 milhões na balança comercial.

Déficit. Em 2016, Taubaté foi a quinta cidade do Estado que mais importou e a 13ª do ranking em todo o país, com um total de US$ 2.064,21 bilhões, segundo os dados divulgados pelo Ministério. Assim, os taubateanos fecharam os últimos 12 meses do ano com um déficit na balança comercial de US$ 1.249,85 bilhões.