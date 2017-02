Região registra crescimento de 66 vezes das MEIs em seis anos

REGIAO

São José dos Campos



A quantidade de MEI (Microempreendedor Individual) nas três maiores cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba cresceu mais de 66 vezes em seis anos. Somando São José, Taubaté e Jacareí, o número de MEIs instalados saltou de 407, em 2009, para 27.075, em 2014.



A diferença de 26.668 micro-negócios a mais no período, nos três municípios, representou aumento de 6.552%.



Taubaté registrou o maior crescimento, passando de 66 para 7.049 pequenos negócios em seis anos. São José vem em seguida: de 278 para 15.911. Jacareí não ficou atrás: de 63 para 4.115.



Para o economista Fernando Lacerda, a abertura de pequenos negócios pode ser explicada pelas demissões das grandes indústrias nos últimos anos e pela facilidade de criar empresas com pouco investimento, como comércio e serviços. "A tendência é de aumentar esses empreendimentos se a crise econômica continuar. Cada desempregado é um potencial empreendedor".