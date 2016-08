Região fechou 9.636 vagas de emprego entre janeiro e julho

REGIAO

- 07:25

Xandu Alves

São José dos Campos



A Região Metropolitana do Vale do Paraíba acumula saldo de 9.636 empregos perdidos entre janeiro e julho deste ano, de acordo com dados divulgados ontem pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Embora negativo, o número é menor do que o saldo do ano passado, no mesmo período, quando a região perdeu 14.113 empregos.



Os dados de julho apontam para tendência de redução na perda de postos de trabalho na região. Neste ano, o saldo ficou negativo em 317 vagas de trabalho, enquanto que no ano passado, no mesmo mês, o resultado foi o fechamento de 2.373 postos.



"Há uma queda nas dispensas e tendência de estabilização até o final do ano", avaliou José de Arimathéa, gerente administrativo do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Taubaté.



Setores. No acumulado do ano, entre janeiro e julho, serviços foi o setor da economia que mais perdeu vagas na RMVale: 4.926. Comércio aparece em seguida, com o fechamento de 4.060 vagas no período.



O segmento industrial segue tendência de recuperação, ainda que lenta, e registrou a perda de 1.202 postos de trabalho. Para efeito de comparação, no ano passado, no mesmo período, as indústrias tinham perdido 5.960 vagas no mercado de trabalho.



Os segmentos minerário, agricultura e construção civil também perderam menos empregos neste ano, respectivamente -100, -93 e -8 vagas, enquanto que em 2015 foram -161, -139 e -275.



O setor que mais gerou saldo positivo de empregos nos sete primeiro meses do ano foi a administração pública, com 784 postos.



Cidades. São José fechou os sete primeiros meses do ano acumulando 4.767 empregos perdidos, sendo 3.055 deles no comércio e nos serviços. A indústria perdeu 761 vagas.

No acumulado do ano, Taubaté ficou com 1.886 empregos a menos, também com destaque negativo para comércio e serviços, que perderam 1.260 vagas. O setor industrial perdeu 618 empregos no período.



Em Jacareí, o resultado entre janeiro e julho foi saldo positivo de 228 vagas de trabalho. Quem mais gerou emprego na cidade foi o setor industrial, com 1.330 postos.

Os segmentos que mais perderam vagas foram comércio e serviços, com -803, e a construção civil, com -287.





Para Ciesp, recuperação do emprego será em 2017



Um otimismo reservado e discreto. É assim que se posiciona o gerente administrativo do Ciesp de Taubaté, José de Arimathéa. Para ele, há sinais de uma lenta recuperação da economia na região.



O executivo aponta para uma estabilização nos desligamentos até o fim do ano, com cada vez menos cortes, e uma recuperação dos níveis de emprego a partir de 2017. "Percebemos que os resultados deste ano, ainda que não estejam positivos, estão melhores do que os resultados no ano passado", disse.



Ele acredita que as empresas ainda estejam remanejando seus quadros, porém num ritmo menor de demissões. "Tudo é o efeito da crise, mas vem decrescendo. As empresas estão adequando os quadros, mas há demissões em um número menor e deve estabilizar na queda, e tentar recuperar a partir do ano vem", afirmou Arimathéa.



Ele também acredita que a estabilização da questão política no país contribua para a retomada da confiança.