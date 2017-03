Redução de ISS atinge construção do Hospital Regional de São José

REGIAO

Proposta de Felicio reduz arrecadação da prefeitura com construção na cidade



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



Arma do governo Felicio Ramuth (PSDB) para estimular obras públicas em São José dos Campos, o projeto que garante redução de ISS (Imposto Sobre Serviços) às empresas vai atingir diretamente a construção do Hospital Regional, em andamento na região sul da cidade.



O "pacote de bondades", enviado à Câmara na última quinta-feira, fará o município deixar de arrecadar até R$ 2,17 milhões com a obra mais cara realizada na cidade atualmente.



O texto prevê reduzir de 3% para 2% a alíquota do ISS de obras de hospitais, escolas e faculdades públicas. Uma das poucas construções com esse perfil, atualmente, é a do Hospital Regional, uma parceria público-privada entre o governo estadual e a Construcap.



Segundo a prefeitura, a iniciativa do prefeito foi desenhada em conjunto com o governo do Estado, beneficiado com a desoneração. A construção do Hospital Regional foi explorada na campanha eleitoral do prefeito Felicio Ramuth em 2016.



O secretário de Governança de São José, Anderson Farias Ferreira, disse ontem que o empreendimento "acaba sendo beneficiado", mas "a lei tem característica de atrair obras" em geral, em áreas como a do Parque Tecnológico.



"Quem deixará de pagar ISS é o Estado, já que trata-se de uma PPP. Vai beneficiar também Sesc e Senai, que têm objetivo de construir aqui", afirmou Farias. "O projeto é ideia do prefeito em conversa com o Estado. O governo estadual pede que municípios sejam parceiros. Haverá um ganho social", completou o secretário de Governança.



Isenta. As obras realizadas pela Urbam (Urbanizadora Municipal) não se enquadram no projeto, pois já têm isenção. No caso do Hospital Regional, o investimento total, incluindo obra civil, equipamentos médicos e mobiliários, tecnologia, instrumentação cirúrgica e transporte, será de R$ 217,1 milhões, e a entrega do prédio está prevista para acontecer em 2018.



Na justificativa do projeto, o prefeito Felicio Ramuth diz que o texto está adequado à previsão orçamentária.



"Cumpre ressaltar que, em consonância com a Lei Orgânica, Lei de Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais, o presente projeto tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, conforme estimativa de impacto financeiro referente a renúncia de receita, que integra o processo", afirma.



Bancada do PT critica o texto do projeto



A bancada do PT na Câmara de São José dos Campos vai apresentar emendas ao projeto enviado pelo governo Felicio na semana passada.



De acordo com o líder da sigla na Casa, vereador Wagner Balieiro, o texto não é claro quanto ao impacto financeiro da redução de imposto, já que o município deixará de arrecadar após a aprovação.



Também não haveria garantia que o benefício seja revertido em empregos, já que o memorial descritivo das obras em andamento já define o número de empregos diretos.

Balieiro espera que as obras em andamento, beneficiadas pela isenção, tenham seu valor final reduzido.



"Vou trabalhar uma emenda para retirar as obras em andamento, que já têm preço e contrato definidos. Você, ao reduzir o ISS, vai beneficiar o empresário, porque ele já tem o valor a ser pago no cronograma da obra", afirmou.



"Se for reduzir o ISS para obra em andamento, tem que reduzir o valor da obra que a prefeitura paga. Para não beneficiar empresário. Eles falam que a prefeitura está quebrada, mas vão reduzir a arrecadação da cidade?", questionou.