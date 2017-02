Recurso de 'Crime do Lago' fica para março

REGIAO

- 09:45

Danilo Alvim

São José dos Campos



O Tribunal de Justiça de São Paulo deve agendar para março o julgamento do recurso de Fabiano Secundo, condenado pelo duplo homicídio que ficou conhecido como "Crime do Lago".



Pelo menos essa é a expectativa da defesa. O julgamento do recurso chegou a ser marcada para a quinta-feira passada, mas foi adiado a pedido do advogado de Secundo.



A defesa pediu nova data sob alegação de que 338 julgamentos haviam sido marcados para o mesmo dia, e que isso poderia prejudicar a atuação dos advogados.



"Como tem muito julgamento no mesmo dia, poderia prejudicar o tempo da defesa. Acredito que vai ser remarcado para o dia 9 de março", afirmou o advogado Marcelo William de Lima.



Crime. Em abril de 2015 Fabiano Secundo foi condenado a 26 anos de prisão pelas mortes de Kátia Carolina de Carvalho e Rodolfo Rodrigues. O casal foi assassinado em junho de 2010, ao lado de um lago, no bairro do Putim, em São José dos Campos.



Secundo chegou a ficar preso por três anos e três meses, mas está em liberdade desde 2014. No TJ, a defesa tenta anular o júri de 2015.



Já a família das vítimas espera que a decisão seja mantida. "Esse assassino acabou com minha família. A minha expectativa é ele responder preso e pagar por tudo que fez.



Está fácil matar e ainda querer liberdade. Por favor, juízes, vejam tudo que ele fez e não anulem essa condenação", disse Patrícia Aparecida Cabral dos Santos, irmã de Rodolfo.