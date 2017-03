Recurso de 'Crime do Lago' é remarcado para o dia 16

REGIAO

- 10:15

Vítimas do crime do lago, ocorrido em São José. Foto: Arquivo/OVALE

Danilo Alvim

São José dos Campos



Após adiamento, o julgamento do recurso de Fabiano Secundo, condenado pelo duplo homicídio de um casal de namorados que ficou conhecido como "Crime do Lago", foi remarcado para a próxima quinta-feira, dia 16, às 13h30, no TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo.



O pedido da nova data foi feito pela própria defesa de Fabiano, sob a alegação de que 338 julgamentos haviam sido marcados para o mesmo dia, fator que seria prejudicial.

"A expectativa é que ele consiga ganhar o recurso para que tenha um novo júri, caso contrário, a prisão ou não, dependerá do desembargador", disse ontem a O VALE o advogado Marcelo William de Lima.



Em abril de 2015 Fabiano Secundo foi condenado a 26 anos de prisão pelas mortes de Kátia Carolina de Carvalho e Rodolfo Rodrigues, ao lado de um lago, em junho de 2010.



A irmã de Rodolfo, Patrícia Aparecida Cabral diz que só ficará feliz com sua prisão. "Eu só espero que ele saia preso de lá. Só assim ficarei feliz. Sei que a lei é muito falha, mas confio na justiça de Deus".