'Raio-x' mostra que São José tem 7.300 pessoas na fila da cirurgia

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



Levantamento da Prefeitura de São José dos Campos aponta que cerca de 7.30 0 pessoas estão à espera de cirurgia pelo SUS (Sistema Único de Saúde) na cidade.



A fila, além de grande, demora a andar. Em unidades como Pio 12, Antoninho da Rocha Marmo e Hospital Municipal há quem espere há três anos pela cirurgia.



"A fila parou de andar. Pretendemos retomar esse atendimento, reduzindo a ocupação dos leitos do Hospital Municipal e do Pio 12", disse o vice-prefeito de São José, Ricardo Nakagawa (PMDB) à rádio 'Logos FM'.



Nakagawa, que é médico, tem estudado o assunto em parceria com o secretário de Saúde, Oswaldo Kenzo Huruta. "É possível, quem sabe, fazermos outras parcerias com hospitais da cidade, principalmente os filantrópicos", afirmou Nakagawa.



Atualmente, além do Hospital Municipal, existem parcerias com os hospitais Gacc (Grupo de Assistência à Criança com Câncer), Pio 12, Antoninho da Rocha Marmo e Próvisão. Juntas, essas instituições realizam cirurgias em cerca de 30 especialidades médicas.



Algumas dessas parceiras, entretanto, tiveram problemas com repasses de verba no governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT).



Regional. A construção do Hospital Regional, em São José dos Campos, é outra aposta para diminuir a fila das cirurgias no município.



O local, com prazo de entrega para março de 2018, terá atendimento de alta e média complexidade. "Lá, serão feitos procedimentos vasculares, neurocirúrgicos e ortopédicos", disse o vice-prefeito.



Felicio Ramuth prometeu na campanha fazer 35 mil cirurgias ao ano.





PSDB reprova ferramenta online do PT



O governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) lançou no fim de seu mandato um sistema para consulta online de cirurgias.



Desenvolvida pelo Ipplan (Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento), a plataforma foi considerada ruim por Felicio Ramuth.



A ferramenta permitia ao paciente verificar a sua colocação na lista das cirurgias e acompanhar a solicitação.



A lista incluía os pacientes que aguardam por cirurgias eletivas, aquelas que não são de urgência. Esse tipo de cirurgia difere das de emergência, que é quando o paciente corre risco de morte se não for operado de forma imediata.



Estatísticas. A gestão Carlinhos disse que, em 2015 foram realizadas 21.680 cirurgias, entre procedimentos ambulatoriais e hospitalares. Até setembro de 2016, eram 13.836.