Raio-x da saúde mostra UBSs sobrecarregadas em São José

Relatório de transição entregue pelo governo Carlinhos Almeida para equipe de Felício Ramuth mostra o diagnóstico de estrutura precária e sobrecarga de atendimento em grande parte das unidades de saúde



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



Estrutura precária e sobrecarga de atendimento nas unidades de saúde de São José dos Campos desafiam o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) nos próximos quatro anos de mandato.

Esse diagnóstico, elaborado ainda no governo Carlinhos Almeida (PT), vai servir de base para melhorias na rede municipal na próxima década.

O documento, encaminhado a Felicio na transição de governo, aponta que UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de todas as regiões trabalham com capacidade subdimensionadas para a demanda populacional da área de abrangência.

Há ainda prédios com estrutura física inadequada para o atendimento à população. São unidades instaladas em imóveis alugados ou em situação de comodato. Esse diagnóstico (confira na arte ao lado) foi elaborado para servir de base na construção do Plano Diretor, que disciplina o crescimento da cidade pelos próximos 10 anos.

Atendimento. Maior região da cidade, a zona sul também é a que demanda maior atenção. As UBSs dos bairros Jardim Satélite, Bosque dos Eucaliptos, Campo dos Alemães, Dom Pedro, Jardim Colonial, Jardim Morumbi e Parque Industrial estão subdimensionadas.

Há ainda a "necessidade de adequação de estrutura de recursos humanos no Hospital de Clínicas Sul, para demanda de sua abrangência", aponta o diagnóstico.

Norte. Já na zona norte, o problema maior é estrutural. "A maioria das UBSs da região tem problema de inadequação de estrutura física para o atendimento prestado à população", diz trecho do relatório.

O prefeito de São José, Felicio Ramuth, começou na semana passada a visitar unidades de saúde, com o objetivo de traçar soluções para amenizar o problema. "Precisamos ampliar o atendimento e os serviços prestados. Temos funcionários comprometidos, mas que precisam de um apoio melhor", declarou o prefeito após uma visita.





Novo prefeito aposta em 'UBS Resolve'

Uma das medidas mais urgentes para melhorar o atendimento na saúde básica de São José é implantar o programa UBS Resol ve, levando os exames laboratoriais para serem colhidos nas UBSs. Essa é a aposta de Felicio Ramuth.

Um projeto-piloto deverá ser iniciado até o final do mês na UBS do Galo Branco, região leste da cidade. Embora o diagnóstico para embasar as discussões do Plano Diretor tenham apontado uma sobrecarga de atendimento nas UBSs, o governo Carlinhos destacou que conseguiu avanços nessa área ao ampliar o ESF (Estratégia de Saúde da Família).

No governo petista, foram montadas 44 equipes. O objetivo foi atender quem tem menos acesso aos serviços convencionais.