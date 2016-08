PSDB decide futuro de Ortiz semana que vem

REGIAO

- 08:50

Taubaté



O diretório estadual do PSDB decidiu diminuir o prazo que o prefeito afastado de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), terá para resolver a pendência judicial que, nesse momento, impediria a sua candidatura à reeleição.



Anteriormente, a cúpula tucana em São Paulo havia dito que esperaria até o último prazo possível para troca de candidato -- no caso, o dia 12 de setembro.



Agora, o calendário foi encurtado. Em reunião realizada na capital entre os líderes do partido, foi decidido que a legenda irá exigir do tucano uma definição até o fim desse mês -- ou seja, até a semana que vem.



"A executiva estadual pede uma resposta do prefeito até o mês de agosto. Isso partiu do Pedro Tobias [presidente estadual do PSDB]", afirmou o coordenador regional do partido, Francisco de Assis Vieira, o Chesco.



Espera. Com esse prazo estabelecido, a eventual troca do candidato seria decidida até o dia 31 de agosto. No entanto, como o debate da Band está marcado para o dia 1º de setembro, a coordenação regional vai pedir que essa decisão seja tomada somente depois do evento.



"O Junior participa do debate e, no dia seguinte, vamos sentar e conversar", explicou o coordenador regional.



Para o partido, a situação de Ortiz, que teve o mandato cassado por abuso de poder econômico e político, foi afastado da prefeitura e está inelegível por oito anos, prejudica o início de campanha.



A pesquisa Mind/Vanguarda divulgada anteontem mostrou o tucano com 19% das intenções de voto, contra 25% de Pollyana Gama (PPS) -- como a margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente.



"Se o Junior não estivesse enfrentando esses problemas, estaria com mais de 45% na campanha. Nossa expectativa era de vitória no primeiro turno", disse Chesco.

Ortiz não foi localizado ontem. Aliados do tucano ouvidos ontem disseram que o resultado da pesquisa aumentou a pressão para que ele desista da candidatura.



Plano b. O Ministério Público pediu para a Justiça Eleitoral barrar a candidatura de Ortiz. A decisão será tomada após a defesa apresentar contestação -- o prazo é de sete dias.

Se o tucano deixar a disputa, os favoritos para substituí-lo são o vice, Edson Oliveira (PSD), e os vereadores Digão (PSDB) e João Vidal (PSB).