Protestos travam Dutra, ruas, ônibus e escolas na RMVale

REGIAO

- 11:03

Sindicatos de diversas categorias fizeram manhã de atos contra reformas trabalhista e da Previdência



Danilo Alvim e Daniela Santos

São José dos Campos



Pelo menos 12 mil pessoas participaram de atos contra as reformas trabalhista e da Previdência propostas pelo governo Michel Temer (PMDB), na manhã de ontem, em São José dos Campos e região.



A maior mobilização teve como palco a Via Dutra, onde aproximadamente 10 mil metalúrgicos marcaram presença em quatro diferentes atos, que provocaram 18,5 kms de lentidão nos trechos de São José e Caçapava.



O primeiro dos atos ocorreu logo às 5h28 da manhã, na pista marginal sentido Rio de Janeiro, no km 147, em São José. Esse ato durou 2h12 e resultou em dois quilômetros de lentidão. Já o último desses atos foi no km 140, na pista São Paulo, também em São José, e durou das 7h07 às 7h45, com 8 kms de lentidão.



Os funcionários de empresas como TI Automotive, Embraer, Hitachi, Revap e GM também aderiram à paralisação, mas cada um nas rodovias ou avenidas que ficam no entorno das fábricas.



"Estamos com a autoestima alta. Não queremos nenhuma emenda. A reforma tem que ser arquivada", afirmou o secretário geral do Sindicato dos Metalúrgicos, Renato de Almeida.



Coletivo. Outras categorias fizeram atos em pontos diversos de São José. O Sindicato dos Condutores, por exemplo, promoveu um comboio com os ônibus do transporte coletivo pela região central no início da manhã, o que atrasou a circulação dos veículos em todas as regiões da cidade.



Segundo a Apeoesp, que representa os professores da rede estadual, pelo menos 79 escolas da região aderiram aos protestos, ficando sem aulas. Também foram registradas paralisações de funcionários dos Correios e da Justiça.



Na região central, cerca de 2 mil pessoas, de diversas categorias, saíram em caminhada da Praça Afonso Pena até a Praça da Matriz.



Servidores. O Sindicato dos Servidores Municipais aproveitou a data para protestar também contra o corte parcial dos benefícios, como vale alimentação e o vale transporte, além da falta de um plano de carreira efetivo aos trabalhadores da prefeitura. "Nossa intenção é tentar sensibilizar o prefeito [Felicio Ramuth, do PSDB].



Aproveitamos a data para cobrar os benefícios", afirmou o diretor do sindicato Bruno Riemma Giordano. A prefeitura informou que está negociando com a categoria a pauta apresentada.