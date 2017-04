Professor do Vale debate futuro do ensino nos EUA

REGIAO

- 09:39

Severino Antonio é principal orador de conferência sobre a educação no Brasil, realizada em Harvard

Caíque Toledo

Taubaté



Referência em Educação e ao ensino de Redação, Filosofia e Literatura, o professor Severino Antonio, nascido na região, será o principal orador de um debate com o tema 'O Futuro da Educação no Brasil', que acontece hoje na abertura da 4ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT, na universidade de Havard e no MIT (Massachusetts Institute of Technology), nos Estados Unidos.

Severino será um dos principais destaques do primeiro ciclo de palestras e debates, que falará sobre Educação.

Em outros momentos, também serão debatidos temas como Desenvolvimento Econômico, Saúde e Democracia. Entre os oradores, estão nomes como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o juiz federal Sergio Moro, a política Marina Silva (Rede), o músico e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), e outros.

"Chegou uma carta da comissão, me convidando como professor e como escritor. Primeiro fiquei muito surpreendido, porque os outros convidados são muito conhecidos e eu sou um tanto solitário", conta, aos risos. "Por mais que a gente tenha nossos trabalhos, normalmente fica muito restrito. Com os livros você atinge poucas pessoas, por exemplo", afirmou Severino.

Nascido em Cachoeira Paulista, o professor teve recentemente uma participação no filme 'O Começo da Vida', e, depois, na série homônima que dá continuidade ao movimento do longa, que propõe uma análise sobre os primeiros mil dias de um recém-nascido.

Nesta sexta-feira, ele será o principal orador da mesa sobre o futuro da educação no Brasil. "Antes de mais nada, precisamos escutar o outro, ver o que ele tem para dizer. Podemos concordar, podemos discordar, podemos complementar... Isso é experiência de liberdade, da democracia", afirma o professor.

Correspondente.

Enquanto estiver na conferência, que acontece hoje e amanhã, o professor Severino Antonio será um correspondente de O VALE, contando o que acontece no evento. A transmissão da mesa que o professor participará será transmitida ao vivo e pode ser conferida no Facebook de O VALE.

Oradores da Brazil Conference at Harvard & MIT

- Severino Antonio, professor e escritor

- Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil

- Sergio Moro, juiz federal

- Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo

- Marcelo Freixo, deputado

- Gilberto Gil, músico e ex-ministro da Cultura

- Wagner Moura, ator

- Deltan Dallagnol, procurador federal

- ACM Neto, prefeito de Salvador

- Luis Roberto Barroso, juiz do Supremo Tribunal Federal

- Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central

- David Neeleman, fundador da Azul Linhas Aereas

- Luiza Trajano, CEO do Magazine Luiza

- Otaviano Canuto, diretor do Fundo Monetário Internacional

- André Lara Resende, economista brasileiro

- Oskar Metsavaht, fundador da Osklen

- Marcos Nisti, fundados da Maria Farinha Filmes

- Claudia Costin, professora da FGV

- Luis Augusto Barroso, presidente da Empresa de Pesquisa Energética

- Duília de Mello, vice-reitora da Catholic University of America

- Luiz Servio Vieira, CEO da EY Brazil

- Rachel Maia, CEO da Pandora Brasil

- Jorge Paulo Lemann, fundador da 3G Capital

- Outros



