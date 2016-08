Procon de São José divulga sites sob suspeita de fraudes

REGIAO

- 08:48

Bruna Soares

São José dos Campos



Golpes virtuais em compras feitas pela internet têm se tornado mais frequentes. Para evitar que o consumidor seja lesado, o Procon de São José dos Campos elaborou uma lista com orientações e procedimentos simples para minimizar os problemas e fraudes.



A produção da cartilha surgiu após o órgão municipal registrar duas reclamações relacionadas a sites fraudulentos. Além disso, o Procon estadual possui uma lista para consulta dos nomes de 522 empresas virtuais que foram notificadas, não responderam ou não foram localizadas.



Esses golpes são chamados de 'phishing', caracterizados por tentativas de adquirir dados pessoais, como senhas e número de cartões de crédito do consumidor. De acordo com a coordenadora do Procon de São José, Aparecida Santana Borges, uma das dicas mais importantes é ficar atento ao preço dos produtos anunciados nesses sites.



"Não acredite em ofertas milagrosas, desconfie de preços muito baratos e faça toda a conferência do site, desde o endereço até os telefones de contato da loja. Caso a pessoa não tenha domínio da internet, peça para alguém que tenha mais habilidades para ajudar", afirmou a coordenadora do órgão de São José em entrevista ontem ao OVALE.



Orientações. Segundo o Procon, os sites falsos são bem parecidos com as páginas originais de determinadas empresas. Um dos aspectos que pode evidenciar um endereço fraudulento é quando a forma de pagamento for apenas por meio de boleto à vista ou débito de conta.



"Desconfie de sites que oferecem apenas o boleto bancário ou por débito em conta como forma de pagamento. Já que não há envolvimento de transações bancárias, fica mais fácil de aplicar o golpe", afirmou a advogada.



O Procon também orienta o consumidor a pesquisar as referências de sites de compras. O órgão diz ainda para buscar fornecedores renomados ou recomendados por amigos e familiares. Além disso, deve-se imprimir ou salvar todos os documentos que demonstrem a compra e a confirmação do pedido, inclusive e-mails de confirmação.