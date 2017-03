Prefeitura vai implantar o 'Novo Decolar'

REGIAO

São José dos Campos



O atendimento a estudantes superdotados na rede municipal de São José dos Campos, vitrine dos governos do PSDB na cidade, volta à pauta na cidade.



Promessa de campanha do prefeito Felicio Ramuth (PSDB), o retorno do 'Decolar', que atendia jovens com alto potencial de desenvolvimento, ganhou força com um projeto que tramita na Câmara de São José.



O vereador Fernando Petiti (PSDB) propõe a criação do Cedet (Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento) no município.



"O projeto visa descobrir, incentivar e assistir ao desenvolvimento de crianças e adolescentes que apresentam capacidade e potencial superior identificável", justificou Petiti no projeto, apresentado em 2016.



Proposta. Em nota, a prefeitura disse que "o projeto do vereador vem complementar a proposta do atual governo de implantar o Novo Decolar, compromisso assumido durante a campanha".



"Os estudos para a implantação do projeto já estão sendo feitos, mais ainda sem data definida para a implantação", afirmou.