Prefeitura quer reduzir grau de risco de servidor

REGIAO

- 04:32



TAUBATÉ

A Prefeitura de Taubaté quer revisar o grau de risco de seus 6.195 servidores. A medida visa a redução da alíquota que o município precisa recolher todo mês em relação ao seguro de acidente do trabalho. Hoje, a alíquota é de 2%, o que significa que a prefeitura está enquadrada como risco médio de acidentes de trabalho. Por mês, a administração gasta cerca de R$ 26 milhões com a folha de pagamento. Ou seja, com essa alíquota, a contribuição mensal do seguro é de R$ 520 mil. A meta é a redução para alíquota 1%, o que representa risco mínimo de acidente de trabalho. PÁG.5