Prefeitura gastou R$ 277 mil com folia em Taubaté

REGIAO

- 09:15

Município foi o único entre os principais da região que manteve apoio público para desfile de Carnaval



Redação

Taubaté



Único dos principais municípios da região a promover desfiles nesse Carnaval, Taubaté gastou pelo menos R$ 277,88 mil com a folia no mês de fevereiro. O levantamento foi feito pela reportagem com base na relação de despesas de 13 contratos firmados pelo governo Ortiz Junior (PSDB) para serviços relacionados à festa, que teve como palcos a Avenida do Povo e o Distrito do Quiririm.



Outros municípios da região não realizaram desfiles esse ano, com a justificativa de economizar recursos ante à queda na arrecadação. Em São José dos Campos, Jacareí e Guaratinguetá, por exemplo, essa medida já se repete há anos.



Já em São Luiz do Paraitinga, o apoio público no Carnaval foi suspenso esse ano.



Gastos. Em Taubaté, mais da metade das despesas que a prefeitura teve no Carnaval foram resultado de repasses para as escolas de samba (R$ 122,9 mil) e para blocos carnavalescos (R$ 23 mil).



Na sequência aparece a contratação de bandas para o Carnaval, que custou R$ 41 mil, sendo R$ 38,2 mil para a banda que se apresentou em Quiririm e R$ 3,5 mil para a que tocou no evento da eleição da Corte do Carnaval.



Já os gastos com os jurados somaram R$ 34,56 mil, sendo R$ 15,9 mil para a contratação da empresa que forneceu os profissionais e R$ 18,66 mil para a locação das cabines dos jurados.



A empresa contratada para realizar a segurança privada dos eventos recebeu R$ 23,9 mil da prefeitura.



Outros gastos com a estrutura da festa somaram R$ 26 mil. São eles: R$ 3,5 mil para a locação de painéis de led, R$ 9 mil para a locação dos palcos, R$ 11,333 mil para locação dos geradores e R$ 2,405 mil para locação de piso pantográfico, uma espécie de plataforma elevatória.



Além disso, mais de R$ 5 mil foram gastos com fornecimento de alimentação. Desse total, R$ 2,61 mil foram pagos para os 'kits lanches' e R$ 2,975 mil em 'kits camarins'.



Festa. Por meio de nota, o governo Ortiz alegou que, embora tenha mantido o investimento público nesse Carnaval, adotou medidas para reduzir o gasto com a folia.



Entre as medidas adotadas estão a concentração dos desfiles em apenas um dia, a ausência de decoração na Avenida do Povo e em Quiririm, e a realização do Festival de Marchinhas na véspera do desfile.



"Com apenas um dia de desfile na Avenida do Povo, se economizou em locações de som, gerador, cadeiras e mesas, banheiros, grades, piso, segurança, ambulância e lanche. Estima-se que apenas na Avenida do Povo foram economizados cerca de R$ 60 mil".