Prefeitura de Taubaté gastou mais do que arrecadou em 2016

No ano passado, Prefeitura de Taubaté teve receita de R$ 839,7 milhões, e despesa de R$ 842,9 milhões



Agora é oficial: a Prefeitura de Taubaté gastou mais do que arrecadou no ano passado. A diferença entre receitas e despesas foi de R$ 3,2 milhões. O município arrecadou R$ 839,7 milhões nos 12 meses de 2016, mas gastou R$ 842,9 milhões no período.



Esses dados foram apresentados pelo governo Ortiz Junior (PSDB) à Câmara, em audiências públicas realizadas na semana passada.



Eles diferem dos balanços divulgados até então no Portal da Transparência, que apontam superávit de R$ 25 milhões -- arrecadação de R$ 839,5 milhões e despesas de R$ 814,9 milhões.



Pelos números corrigidos, a receita atingiu 78,81% do que estava previsto (R$ 1,065 bilhão), e a despesa foi de 79,12% do esperado (R$ 1,055 bilhão).



Apesar do déficit, a secretária de Finanças, Odila Sanches, alegou que o resultado foi satisfatório. "Fechamos o exercício em perfeito equilíbrio fiscal, sem comprometer os serviços públicos".



Segundo Odila, a prefeitura trazia superávit de 2015 e, em 31 de dezembro de 2016, tinha R$ 72 milhões em caixa, contra R$ 64 milhões de dívida consolidada. "Então, tínhamos R$ 7,6 milhões para assumir dívidas a médio e longo prazo", completou.



Pastas. A pasta mais afetada pela arrecadação abaixo do esperado foi a de Obras, que cumpriu 26,17% do orçamento previsto para o ano (R$ 49 milhões de R$ 187,7 milhões estimados).



A diferença foi atribuída à demora na autorização para o empréstimo de US$ 60 milhões (pela cotação atual, R$ 186 milhões) do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).



Mobilidade Urbana atingiu 59,96% do orçamento (R$ 16,8 milhões de R$ 28 milhões); Turismo, 66,44% (R$ 9,6 milhões de R$ 14,5 milhões); Planejamento, 45,87% (R$ 4,5 milhões de R$ 9,8 milhões); e Meio Ambiente, 66,69% (R$ 1,2 milhões de R$ 1,8 milhões).



"Como a receita não vai adentrando, você tem que ir contingenciando o orçamento, buscando essas limitações de empenho. O que não pode é desequilibrar as contas públicas. Não tínhamos outro caminho a não ser limitar despesas, até fechar as contas com equilíbrio fiscal", justificou Odila.



Educação executou 94,76% do esperado (R$ 312,6 milhões dos R$ 329,9 milhões previstos); Saúde, 86,51% (R$ 215,6 milhões de R$ 186,5 milhões); Esportes, 91% (R$ 21,6 milhões de R$ 23,5 milhões); Serviços Públicos, 93% (R$ 85,4 milhões de R$ 91,3 milhões); Inclusão Social, 77% (R$ 34,9 milhões de R$ 45 milhões); Segurança, 92% (R$ 22 milhões de R$ 23,9 milhões); e Inovação, 93% (R$ 10,8 milhões de R$ 11,5 milhões).



Em quatro anos, Ortiz teve R$ 512 milhões a menos





Nos quatro anos que marcaram o primeiro mandato de Ortiz Junior, a prefeitura arrecadou R$ 512 milhões a menos do que esperava. A maior diferença, de R$ 225 milhões, foi registrada no ano passado, quando a expectativa era de arrecadar R$ 1,065 bilhão, mas a receita foi de R$ 839 milhões.



Nos três primeiros anos do mandato anterior o tucano já não havia conseguido arrecadar como previsto. No entanto, somente o déficit de arrecadação de 2016 já representa quase 80% da soma dos três anos anteriores, de R$ 287 milhões.



O déficit na receita foi de R$ 50 milhões em 2013, de R$ 120 milhões em 2014 e de R$ 117 milhões em 2015. Nesses três anos, no entanto, as despesas não superaram o que foi arrecadado.



Para tentar equilibrar a conta, a prefeitura informou que tem adotado medidas como a suspensão de horas extras, limitação de despesas, maior rigor na liberação de participação em cursos e congressos técnicos, centralização da frota de veículos das áreas de Saúde e Educação otimizando o uso de veículos e a manutenção efetiva de ações para economia de energia elétrica, água, telefonia, impressão de cópias e gastos administrativos em geral.