Prefeitura de São José vai debater o novo Plano Diretor

A Prefeitura de São José dos Campos divulgou ontem as datas das 12 oficinas públicas para elaboração do Plano Diretor de Cidades. A primeira acontece em 17 de setembro, às 9h, no Centro Esportivo João Molina, no distrito de Eugênio de Melo, na zona leste da cidade.



Nos encontros, a administração espera colher sugestões para a elaboração do diagnóstico e da proposta a ser enviada para a Câmara. O Plano atual, aprovado em agosto de 2006, precisa ser revisado pela prefeitura a cada dez anos. O debate começa em meio à polêmica em torno da nova Lei de Zoneamento, em tramitação na Câmara desde outubro do ano passado.



Ministério Público e Defensoria Pública argumentam que, antes de votar a nova Lei de Zoneamento, é preciso aprovar o novo Plano Diretor. A Prefeitura de São José contesta essa tese.



Zoneamento. Em meio a essa polêmica, a Câmara de São José realiza na próxima sexta-feira, às 19h, a audiência pública para discutir o projeto da nova Lei de Zoneamento na cidade. O evento será realizado no Plenário Mário Scholz.



Desde o ano passado, foram realizadas 12 reuniões públicas com objetivo levar a discussão aos bairros. A última reunião foi realizada em março deste ano, no auditório da Univap.

No fim do ano passado, a prefeitura já havia realizado cinco audiências públicas em todas as regiões. No começo deste ano, repetiu a dose e fez outras cinco audiências.