Prefeitura de São José deve anunciar o reajuste essa semana

Prefeitura diz que tem tentado reduzir horários com ônibus 'vazios' para possibilitar reajuste menor



Manter o sistema de transporte coletivo viável em meio à fuga de passageiros, à queda do poder aquisitivo da população e à pressão das empresas por aumento da tarifa de ônibus.



Resolver essa equação é o desafio do prefeito Felicio Ramuth (PSDB), que pretende bater o martelo sobre o reajuste da passagem em São José dos Campos ainda nesta semana.



O IPK (Índice de Passageiros por Quilômetro) caiu 8,3% no último ano, segundo a administração. Esse dado é resultado da divisão do número mensal de passageiros equivalentes (total de usuários, descontadas as gratuidades) do transporte coletivo pela quilometragem mensal.



De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, o número de ônibus circulando vazios em horários de entrepicos pode ajudar a definir o valor final da passagem. "O que a gente já consegue adiantar é que o aumento pedido pelas empresas não faz sentido", afirmou Guimarães à rádio Logos FM.



Pedido. As três empresas do transporte coletivo de São José protocolaram pedido de revisão da tarifa do ônibus urbano do município. O aumento pode chegar a 30%, saltando dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,97.



"O que compõe o custo da tarifa? Você tem os salários dos motoristas e cobradores, o aumento do combustível e reajuste de inflação. E você tem as questões operacionais, que realmente geram discussão. Reduzimos a frota nos momentos sem demanda alta. Percebemos, em horários de entrepicos, ônibus rodando vazios", declarou o secretário.



O IPK equivalente em 2015 foi de 1,55. No ano passado, caiu para 1,42. Já o IPK real (que inclui os passageiros com gratuidade no sistema) foi de 2,62 para 2,50. Secretário de Transportes no governo Carlinhos Almeida (PT), o vereador Wagner Balieiro (PT) atribuiu a diminuição de passageiros à crise econômica no país.



Segundo ele, a alta do desemprego provocou, por exemplo, queda na emissão de vale transporte pelas empresas. "Os dados operacionais devem ser levados em conta [na análise do reajuste]. Mas é necessário trabalhar de maneira que os serviços sejam melhorados para a população. Em um cenário difícil como esse, é preciso olhar para não penalizar as pessoas", disse Balieiro.



Cálculo. Em nota, a prefeitura disse que "a análise tarifária ainda está em andamento".



Vaga especial: 1.700 aguardam na fila



A fila para emissão de carteirinhas de gratuidade no transporte público e em vagas especiais de estacionamento chega a ter 1.700 pessoas em São José. O serviço, destinado a idosos e pessoas com deficiência, havia sido interrompido em outubro do ano passado. A retomada das perícias só aconteceu no começo desta semana.



A Secretaria de Mobilidade Urbana diz que a paralisação, iniciada no ano passado, foi motivada por atraso nos repasses destinados à empresa prestadora do serviço. Gerou-se uma fila de 1.700 pessoas aguardando perícia. Agora, conseguimos fechar parceria com a Secretaria de Saúde para usar médicos da própria rede para zerar a fila.



Antes, os médicos eram contratados. O que mais chateia é que é um serviço que atinge diretamente a população", afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães.



Acesso Livre. O serviço é feito na unidade 'Acesso Livre', na Galeria Pedro Rachid, no centro de São José. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.



No local, são feitos cartões de isenção em ônibus para pessoa com deficiência e idosos, além de cartão de estacionamento em vaga especial para deficientes e idosos.