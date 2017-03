Prefeitura de São José define regras para as audiências públicas

REGIAO

São José dos Campos



A Prefeitura de São José dos Campos regulamentou, em publicação na última sexta-feira, as reuniões e audiências públicas para a revisão da Lei de Zoneamento. A ideia é realizar seis encontros para debater o trecho considerado inconstitucional pelo TJ (Tribunal de Justiça de São Paulo), que invalidou 26 emendas da legislação.



A derrubada dessas emendas, em 2015, aconteceu após uma ação proposta pelo Ministério Público. As datas e os locais das reuniões e audiências estão indefinidos. Sabe-se apenas que serão nas seis regiões do município: centro, oeste, sul, sudeste, leste e norte.



A população poderá apresentar documentos e sugestões por escrito até cinco dias úteis antes da realização das reuniões e audiências públicas preparatórias. O governo disponibilizou o endereço eletrônico splan@sjc.sp.gov.br para essa finalidade.



Sem lei. O imbróglio judicial envolvendo a Lei de Zoneamento criou uma espécie de "vazio urbano" na cidade. Cerca de 30% do território do município ficou sem lei que discipline novos empreendimentos, após a Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) que invalidou as 26 emendas do texto aprovado em 2010.