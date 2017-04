Prefeitura começa a preparar estrutura escolar do Limoeiro

REGIAO

- 08:40

Prestes a entregar 588 moradias, governo Felicio Ramuth inicia força-tarefa para atender demanda

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Faltando três meses para concluir as 588 moradias dos conjuntos habitacionais Lim oeiro 1 e 2, na região oeste de São José dos Campos, o governo Felicio Ramuth (PSDB) pretende iniciar uma força-tarefa para levar atendimento educacional aos novos moradores.

O prefeito quer evitar os problemas enfrentados pelas famílias do Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste, bairro entregue em dezembro do ano passado sem unidades escolares prontas.

"Já estamos trabalhando para evitar problemas em relação ao Limoeiro. Inclusive, há uma escola fechada onde podemos transformar em creche. E a escola estadual pode nos ajudar na captação as vagas. A municipal foi fechada pelo governo anterior e nós estamos adequando para não acontecer o mesmo problema do Pinheirinho", afirmou Felicio.

Acertos. A escola de ensino fundamental fechada, Ignêz Sagula Fossá, baixou as portas durante a administração passada por baixa demanda. Na região, as crianças hoje são atendidas no Cecoi (Centro Comunitário de Convivência Infantil) Nossa Senhora Auxiliadora, no Jardim Pôr do Sol, bairro vizinho ao residencial em construção.

Há ainda a escola de ensino fundamental Maria Ofélia Veneziani Pedrosa, também no Jardim Pôr do Sol.

"O Ignêz Sagula estava com falta de alunos, por isso foi fechado. Mas não foi desmontado. A tendência já era reabri-lo a medida que fosse ficando pronto o Residencial Limoeiro. Já era previsto que essa escola fosse aberta, com as crianças de lá", afirmou o líder do PT na Câmara, vereador Wagner Balieiro.