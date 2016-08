Prefeito 'tampão' faz trocas na segurança em Taubaté

REGIAO

- 12:43

Taubaté



Paulo Miranda (PP), prefeito de Taubaté desde o dia 10, quando Ortiz Junior (PSDB) foi afastado do cargo, trocou a cúpula da Secretaria de Segurança Pública. Athaíde do Amaral foi exonerado do cargo de secretário municipal. Já Marcus Ortiz Querido deixou a diretoria de Defesa do Cidadão.



No lugar de Amaral assumiu Eugênio César Martins, que já atuou como chefe de gabinete da Subprefeitura de Guaianazes (2011/2012), na Grande São Paulo, e como coordenador operacional da Defesa Civil (1991/1994).



Querido foi substituído por Edson Américo Ferreira, que atuou por 24 anos na PM. A escolha dos nomes teria sido embasada "no perfil profissional, experiência, conhecimento do município e região".