Por desgaste menor, governo agiliza 'troca' de kits

REGIAO

- 09:35

Prefeitura já emitiu as autorizações para as empresas que deverão substituir a fornecedora que não cumpriu o prazo de entrega de materiais

Redação

São José dos Campos



O governo Felicio Ramuth (PSDB) emitiu as AFs (Autorizações de Fornecimento) para que quatro diferentes empresas entreguem os produtos que faltaram nos kits escolares, distribuídos aos alunos do ensino fundamental da rede na última segunda-feira.

Na volta às aulas, os estudantes receberam os conjuntos sem tesoura, cola branca, caneta hidrográfica e régua. Os 18 itens restantes foram entregues. A Dalen Suprimentos para Informática e Papelaria, de São Paulo, alegou incapacidade de entrega para não enviar os quatro itens que havia vencido na licitação.

Hursan Comercial, Quicklog Transportes e Logística, Luanda Comercio de Suprimentos e Comercial Lux Cllean foram as empresas que ficaram na segunda colocação para compra de cada produto. A previsão é que os materiais em atraso cheguem aos estudantes no máximo semana que vem.

O governo ainda afirmou que a Dalen será penalizada com a multa máxima prevista no contrato (R$ 24 mil) e não fornecerá para a prefeitura por um período de cinco anos.

Licitação. Na semana passada, oito empresas haviam sido escolhidas para fornecer os 39.504 kits escolares aos alunos do ensino fundamental a um custo de R$ 1,2 milhão.

O governo Felicio, que previa desembolsar até R$ 1,587 milhão, conseguiu baixar esse valor em 24,3% .

Em janeiro deste ano, a Prefeitura de São José cancelou o processo de compra iniciado pelo governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) em dezembro do ano passado. O edital revogado, com mais produtos, tinha valor de R$ 2,6 milhões. A vencedora tinha feito proposta de R$ 1,9 milhão (26,9% mais baixo que o no edital).