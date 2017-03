Por atrasos, Taubaté deve trocar empresa de exame laboratorial

REGIAO

- 09:45

Informação foi passada por Ortiz Junior para os vereadores governistas. Oficialmente, porém, a prefeitura afirma que contrato tem mais 8 meses



Redação

Taubaté



Após reclamações de demora no agendamento de exames e de atraso na entrega dos resultados, o governo Ortiz Junior (PSDB) estuda a troca da empresa responsável pelo serviço na rede municipal de saúde.



A possibilidade de rescisão de contrato com a empresa Labclim Diagnósticos Laboratoriais foi anunciada pelo prefeito para vereadores da base governista.



Na sessão de Câmara da última segunda-feira, ao menos quatro vereadores da base aliada fizeram críticas à Labclim. "Está uma vergonha esperar quase três meses para fazer o exame", disse o parlamentar Bobi (PV).



Oficialmente, no entanto, a prefeitura diz que o contrato com a Labclim segue até novembro, quando completa quatro anos de duração. Em caso de interesse das partes, ele pode ser prorrogado por mais 12 meses, pela última vez. A empresa alega desconhecer problemas na execução do contrato em Taubaté.



Contrato. O contrato com a Labclim foi assinado em novembro de 2013, já no governo de Ortiz Junior. O edital previa a realização de 967.269 exames por ano. O contrato estabelecia cinco limites de tempo para a entrega dos resultados.



Exames de gasometria, feitos a partir de amostras de sangue, deveriam ser processados em até 30 minutos. Resultados de exames de urgência e emergência deveriam ser entregues em prazos que variavam de uma a duas horas. Já exames de rotina e demais procedimentos poderiam demorar entre três e sete dias para ficarem prontos.



Sem pressa. Curiosamente, a licitação realizada em 2013 pela gestão Ortiz teve como justificativa trocar a empresa que era responsável pelo serviço anteriormente, a Biofast, porque ela era alvo de críticas por demora no agendamento dos exames e de atraso da entrega dos resultados.



Naquela licitação, a Biofast apresentou o segundo menor valor, sendo superada apenas pela Labclim. A derrotada ingressou na Justiça alegando que a vencedora não cumpriu o edital, mas o argumento acabou refutado no processo.



Labclim recebe R$ 6,6 milhões da prefeitura a cada 12 meses



Pelo contrato que foi firmado em 2013, Labclim recebia R$ 4,5 milhões por ano. Após prorrogações e aditamentos, esse valor já supera R$ 6,6 milhões a cada 12 meses.



Em outubro passado, sob a alegação de "houve um aumento expressivo na quantidade de exames realizados no município e o contrato atual não seria suficiente para absorver toda esta demanda", a prefeitura abriu nova licitação para a realização de 361.074 outros exames por ano.



Esse segundo certame, de R$ 1,79 milhão, foi vencido novamente pela Labclim.

No entanto, segundo a prefeitura, o contrato não poderá ser assinado. O motivo: "a empresa não apresentou a documentação necessária", informou a administração, em nota.



Com isso, o prefeito determinou no dia 6 de março que sejam cancelados dois empenhos, de R$ 149 mil e de R$ 1,64 milhão, referentes ao contrato que não será assinado. Uma nova licitação vai ser aberta pela prefeitura.