Por Alckmin, tucanos do Vale adotam 'estilo Dória'

Prefeitos do PSDB na região foram orientados a seguir a 'cartilha' implantada pelo diretório estadual



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Empresário, estreante em eleição e discurso de oposição à política tradicional. O perfil do prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), garante ao tucano todos os holofotes neste começo de ano. O que poucos sabem é que a cartilha de ações do paulistano é seguida por outros tucanos da RMVale.

Em São José dos Campos, o empresário Felicio Ramuth (PSDB) tem adotado uma linha de atuação bastante próxima a de Dória. Do contingenciamento orçamentário nas secretarias à dispensa do carro oficial. Das ações de limpeza na primeira semana de mandato às mudanças no trânsito.

A coordenação regional do PSDB confirma que várias medidas tomadas pelos prefeitos, principalmente no campo econômico, seguem uma orientação estadual. Por esse motivo, os gestores da sigla têm anunciado ações parecidas. Os tucanos Izaias Santana (Jacareí) e Ortiz Junior (Taubaté) também iniciaram uma agenda ao estilo Dória neste início de ano.

"Cortar o orçamento, fazer gestão profissional, ter a saúde como prioridade e eliminar as más companhias. Os prefeitos que estão chegando sabem que esse é o caminho. Esse foi o recado do governador Geraldo Alckmin (PSDB)", afirmou o coordenador regional do PSDB, Francisco de Assis Vieira Filho, o Chesco.

Alckmin trabalha nos bastidores para concorrer ao Palácio do Planalto em 2018. Um bom desempenho dos prefeitos no Estado ajudaria o governador nesta missão.

Ações. Em São José, Felicio já anunciou corte de gastos, renegociação de contratos, redução no número de cargos comissionados, além da venda de veículos oficiais.

Mesmo assim, diz que possui inúmeras diferenças.

"Talvez, as pessoas vejam essa semelhança com o Dória, muito pela formação e pela coisa da gestão. O que eu quero é ser um governo de gestão e político. Uma das diferenças é que, ao longo da campanha e agora, nunca neguei a origem política. É fundamental que para se ter uma boa gestão no município que se faça política, a boa política", disse Felicio.

Saúde. O foco em problemas da área de saúde fica evidente ao se analisar a agenda dos prefeitos tucanos. Em São José, Felicio tem visitado diariamente as unidades de saúde da cidade. Izaias Santana adota o mesmo expediente no começo de gestão, assim como Felipe Augusto, tucano de São Sebastião.

Em São Paulo, o prefeito João Doria tem visitado, de surpresa, Unidades Básicas de Saúde e Hospitais.