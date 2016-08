Pollyana vence Ortiz em 6 das 12 regiões, diz Mind

REGIAO

Pesquisa eleitoral traça mapa da intenção de voto na cidade, com candidata do PPS à frente do tucano



TAUBATÉ

Na corrida à prefeitura, a candidata Pollyana Gama (PPS) lidera as intenções de voto em 6 das 12 regiões de Taubaté. O dado é da pesquisa feita pela agência Mind, que foi contratada pela TV Vanguarda. Em três regiões, a liderança está com Ortiz Junior (PSDB), prefeito afastado. Em outras três regiões, o tucano e a vereadora do PPS estão em quadro de empate técnico. No geral, Pollyana atingiu 25% e Ortiz 19%. Como a margem de erro é de quatro pontos percentuais, existe um empate técnico. Pollyana lidera nas regiões dos bairros Esplanada Santa Terezinha, Parque São Luiz, Jaraguá, Vila São José, Cidade de Deus e Campos Elíseos. Já o candidato tucano lidera a intenção de votos nas regiões do Quiririm, Vila Progresso e Jardim Maria Augusta PÁG.4