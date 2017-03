Policlin quer rescindir o convênio com o sindicato

REGIAO

A Policlin, a principal operadora de plano de saúde dos servidores da Prefeitura de Taubaté, quer rescindir o convênio firmado com o Sindicato dos Servidores Municipais, por meio do qual esse serviço é prestado.



O interesse nessa rescisão unilateral foi manifestado em fevereiro. Segundo o sindicato, a Policlin teria desistido de manter contratos com o poder público devido aos reflexos da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Plano de Saúde, realizada pela Câmara em 2016 e que evidenciou irregularidades nos convênios em que a Policlin oferecia o plano para servidores do Legislativo e também da Unitau (Universidade de Taubaté).



A Policlin oferece plano de saúde para 2.500 servidores da prefeitura. Outro grupo, de 1.500 funcionários, é conveniado à Unimed. Eles recebem subsídios de até R$ 224,10 da prefeitura, de acordo com a faixa salarial, para pagar o plano.



Após receber o comunicado, o sindicato moveu ação na Justiça contra a empresa. No último dia 6, a 4ª Vara Cível de Taubaté concedeu liminar que impede a rescisão unilateral e obriga a Policlin a manter a vigência dos planos de saúde, inclusive permitindo a inclusão de novos segurados. O mérito da ação será julgado posteriormente.



Repercussão. Desde o último dia 9 a reportagem cobra esclarecimentos da Policlin sobre o caso, mas ainda não obteve resposta.



A reportagem também indagou, no último dia 7, se a prefeitura iria tomar alguma medida a respeito, mas também não houve resposta.