Polícia prende um dos 10 mais procurados

REGIAO

- 11:46

Danilo Alvim e Daniela Santos

São José dos Campos



Após a prisão de Vagner Fernando da Cruz, conhecido pelo apelido de 'Vaguinho Peixeiro', a polícia intensificou as buscas pelos mais procurados de São José.

Vaguinho era o sexto colocado na lista dos mais procurados do município, divulgada pela Polícia Civil.



A lista foi publicada, com exclusividade, por O VALE.



Vaguinho é suspeito de cometer ao menos dois homicídios de integrantes de quadrilhas rivais e um dos chefes do tráfico na região leste, no bairro Jardim São José 2, conhecido pelo apelido de CDD (Cidade de Deus).



O suspeito foi mandado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Taubaté.



Prisão. O suspeito foi preso por policiais militares na última sexta-feira por suspeita de envolvimento em um sequestro ocorrido em Tremembé.



Segundo a DIG, o suspeito foi flagrado em uma extorsão mediante sequestro. Ele estava em posse de duas armas de fogo. Alguns outros membros de sua quadrilha também foram capturados.



"A divulgação das imagens está tendo um efeito muito positivo para as investigações. Dificulta para os procurados que não ficam tranquilos", declarou Alexandre Silva, chefe dos investigadores do setor de homicídios da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).



Procura. As ações integradas com a PM, segundo ele, são de extrema importância para os flagrantes dos procurados.



"O trabalho em conjunto tem que ser feito sempre. Além disso dependemos muito da ajuda da população através das denuncias anônimas".



A polícia ainda procura por Linea Pereira Silva Rocha, a 'Lili Carabina', comparsa de 'Vaguinho Peixeiro', que também está na lista dos 10 mais procuradas, e Jackson Fonseca Ribeiro, de apelido 'Jackão', que teria assassinado o jovem José Augusto Ramos, 21 anos, no 'fluxo' do funk da zona leste em abril deste ano.