Polícia prende 20 CDPs por ano na RMVale

TAUBATÉ

As forças de segurança pública da RMVale

, a região recordista de homicídios em SP, prenderam 10.732 suspeitos em 2016 -- o número supera a capacidade total do sistema prisional do Vale do Paraíba, composto por 12 unidades (são 10.490 vagas e o total de 16.320 presos). Os policiais do Vale prenderam 7.249 pessoas em flagrante e 3.483 por mandado no Vale -- o número é o equivalente a 20 vezes a capacidade original do CDP de São José (525 presos). Esse índice também representa mais de 12 vezes a capacidade do CDP de Taubaté (844 presos). Em média, são 30 prisões por dia. A polícia ainda apreendeu 1.940 infratores -- o número capaz de lotar 35 unidades da Fundação Casa, cuja capacidade nos novos modelos é para 56 adolescentes infratores. PÁG.3