Polícia cria ofensiva para solucionar assassinatos

Delegacia de Investigações Gerais se refere aos casos não esclarecidos como 'Cold Case', que em português é ‘arquivo morto'

Danilo Alvim

São José dos Campos

Com 80 % dos homicídios esclarecidos em São José dos Campos e 65,4% em Taubaté, a Polícia Civil busca desvendar assassinatos que não têm sequer um suspeito, os chamados ‘Cold Case’.

Uma lista com 35 vítimas de crimes não esclarecidos, desde 2014, foi divulgada no Facebook da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São José no último sábado. A DIG se refere aos casos não esclarecidos como 'Cold Case', na tradução para o português ‘Arquivo Morto’ -- a inspiração do nome vem de uma série americana sobre uma divisão policial especializada em investigar crimes, até então não esclarecidos.

“Arquivo morto como? Não se passou um ano da morte do meu pai. Enquanto eu e meu irmão sofremos pela dor da perda, quem tira a vida dele, fica em pune”, publicou nas redes sociais Roberta Valeriano, filha do guarda civil Roberto Carlos Valeriano, morto em 22 de julho do ano passado, no bairro Jardim das Cerejeiras. Ele é integrante da lista de vítimas de crimes não esclarecidos da DIG.

De acordo com o delegado Divisionário do comando da Polícia Civil no Vale Leon Nascimento Ribeiro, a divulgação da lista é uma forma proveitosa para agilizar as investigações. “Muitas vezes a divulgação resulta na denuncia pela comunidade. Muito embora seja difícil reprimir os homicídios, a taxa de esclarecimentos é alta na região”, disse.

A Polícia Civil de Taubaté informou que em 2016 foram registrados 52 casos de homicídios na cidade, destes 34 foram esclarecidos, taxa de 65,4%. Já na seccional inteira, com mais 10 cidades foram apontados 106 homicídios e 59 identificados, taxa de 55,7 %. "A maior parte dos homicídios não esclarecidos está relacionada ao tráfico de drogas. É o submundo do crime, as pessoas ficam a parte”, disse o delegado seccional de Taubaté José Antonio de Paiva.

Pista. Segundo ele, a maior dificuldade é a falta de pista no local do crime, como testemunhas e documentos. "As vezes não sabemos nem o nome da vítima, imagina o do suspeito”. No Litoral Norte, a taxa de esclarecimentos dos homicídios chegou a 53% em 2016, enquanto na seccional de Guaratinguetá a 58%.

Lista 'Cold Case' da Polícia Civil de São José dos Campos

caso 1 - Antonio dos Santos Neto

66 anos

morto em 09-01-2014 - no Jardim São Vicente



caso 2 - Doraci Irene Moreira

20 anos

morta em 27-03-2014 - na avenida dos Estados - Vila Maria



caso 3 - Edvaldo Assis Santos Assunção

23 anos

morto em 13-06-2014 - na avenida Hum - Jardim Coqueiro



caso 4 - José Fabiano Cabral Batista

33 anos

morto em 19-07-2014 - no Jardim Pararangaba



caso 5 - vítima desconhecida

idade desconhecida

morta em 21-09-2014 - bairro Dom Bosco



caso 6 - Sérgio Arlindo Menezes Portes

41 anos

morto em 26-02-2015 - loja de carros na Vila Industrial



caso 7 - Reinaldo Artur Junior

30 anos

morto em 08-04-2015 - Carro de Churros - Campo dos Alemães



caso 8 - Bruna Salviano Inácio

30 anos

morta em 09-04-2015 - Praca 1 de Maio - Novo Horizonte



caso 9 - Arnou da Silva Dantas

27 anos

morto em 29-04-2015 - centro da cidade



caso 10 - José Gilson Leite Martins

33 anos

morto em 7-05-2015 - rua da Flores - Santa Ines



caso 11 - Ariel Damasceno Souza

20 anos

morto em 17-06-2015 - Jardim Coqueiro



caso 12 - vítima desconhecida, aparentemente mulher

idade desconhecida

corpo encontrado em 26-08-2015 - bueiro próximo a via norte



caso 13- Juliano Pereira da Silva

29 anos

morto em 6-10-2015, na avenida Napoleão Bonaparte - Jardim Colonial



caso 14 - Michael Oliveira de Brito

26 anos

morto em 5-12-2015 - rua Pedro José dos Santos - Campos dos Alemães



caso 15 - João Bosco Pereira

54 anos

morto em 15-12-2015 - rua 16 - Jardim Santa Cecilia 2



caso 16 - Lucas Gabriel Oliveira Dos Santos

16 anos

morto em 12-03-2016 - na avenida dos Astronautas - Vila São Benedito



caso 17 - Rodrigo Henrique Vieira de Siqueira

29 anos

morto em 01-04-2016 - no Residencial União



caso 18 - Rafael dos Santos Pereira 'batatinha'

21 anos

morto em 14- 04-2016 - Quadra do Jardim Castanheiras



caso 19 - José Adilson Avelino Dos Santos

42 anos

morto em 7-05-2016 - Chácaras Reunidas



caso 20 - Orlando Donizete Aparecido de Siqueira

41 anos

morto em 6-6-2016 - rua Henrique Dias - monte Castelo



caso 21 - Bruno Macedo de Oliveira

33 anos

morto em 25-06-2016 - Encontrado no Rio Paraíba - Urbanova



caso 22 - Wellington Luís Anibal

33 anos

morto em 1-07-2016 - Trilhos de Trem da Vila Guarani



caso 23 - Roberto Carlos Valeriano (Guarda Civil)

48 anos

morto em 22-07-2016 - MRV - Jardim das Cerejeiras



caso 24 - Alexandro das Neves Constantino da Silva 'Gordo Revolta'

29 anos

morto em 25-07-2016 - rua Mercúrio - Jardim da Granja



caso 25 - Paulo Magalhães do Amaral (Depósito de Gás)

41 anos

morto em 11-08-2016 - Jardim San Rafael



caso 26 - Jefferson Roberto Barreto de Toledo

29 anos

morto em 19-09-2016 - encontrado no rio Paraíba - região da Vargem Grande



caso 27 - Valdeci Aparecido Rossini

45 anos

morto em 15-06-2016 - rua José Alves de Paiva - Padaria do Santa Ines



caso 28 - Silvério Vilela Leite

55 anos

morto em 23-08-2016 - corpo carbonizado próximo a Reop Jaguari



caso 29 - Carlos Eduardo Ferreira

39 anos

morto em 09-09-2016 - Jardim Oriental



caso 30 - Vítima desconhecida

idade desconhecida

corpo encontrado em 21-09-2016 no Rio Paraíba do Sul - próximo a estrada dos Lavapés





caso 31 - Adilson José de Lucas

52 anos

morto em 04-10-2016 - Putim



caso 32 - José Hélio Esteves

43 anos

morto em 12-11-2016 - Dom Pedro 2



caso 33 - Rogério Mauricio de Lima

18 anos

morto em 12-11-2016 - Jardim Por do Sol



caso 34 - Marcio Martins Vieira

43 anos

morto em 14-12-2016 - Posto na avenida Cassiano Ricardo



caso 35 - Herminio Sacramento Junior

39 anos

morto em 27-01-2016 - Vila São Bento