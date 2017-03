Polêmica do feriado ganha novo capítulo na Câmara de Taubaté

REGIAO

- 10:15

Redação

Taubaté



A polêmica que envolve o feriado municipal do dia 5 de dezembro, quando se comemora o aniversário da cidade (a elevação de Taubaté à vila), ganhou mais um capítulo na Câmara de Taubaté.



Após apresentar um projeto para transferir o feriado para 5 de fevereiro (data da elevação de Taubaté à categoria de cidade) e depois desistir dele, o vereador João Vidal (PSB) decidiu protocolar um texto alternativo.



Agora, a proposta é mais sucinta: extinguir o feriado de 5 de dezembro de vez, e sem transferi-lo para nenhuma outra data.



Na justificativa, o vereador diz que o feriado prejudica os comerciantes durante as vendas de Natal, "porque se situa em época de intensa movimentação empresarial, frente às comemorações de fim de ano e a potencialização do consumo, em razão dos direitos trabalhistas, como 13º salário, participação de lucros e resultados".



No texto, Vidal diz que essa mudança facilitaria a geração de empregos na cidade, situação que o feriado inibiria-- pois é necessário pagar horas extras nesses dias.



Polêmica. Embora comemore o aniversário da cidade, o dia 5 de dezembro só é feriado municipal desde 2011. Esse feriado se juntou a quatro outras datas: Sexta-feira da Paixão, Corpus Christi, Dia de São Benedito (a segunda-feira seguinte ao domingo de Páscoa) e dia de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté (4 de outubro).



Ainda em 2013, em seu primeiro ano na Câmara, Vidal protocolou projeto para transferir o feriado de 5 de dezembro para 5 de fevereiro. O texto só foi pautado para votação no em fevereiro desse ano, mas o autor pediu então o adiamento da discussão no plenário para repensar a proposta sobre o feriado.