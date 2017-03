PMDB faz plano para eleger deputado do Vale

REGIAO

- 09:45

Após eleger 5 prefeitos na região ano passado, a sigla pretende lançar apenas um candidato a deputado estadual e um a federal ano que vem



Redação

São José dos Campos



Depois de eleger cinco prefeitos na RMVale em 201 6, o PMDB começa a traçar estratégias para garantir cadeira na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa na eleição de 2018. A sigla do presidente da República, Michel Temer, estuda lançar apenas dois nomes em toda a região.



O médico Itamar Coppio, vice-prefeito de São José entre 2013 e 2016, concorreria a deputado estadual. O empresário José Saud, candidato a prefeito derrotado em Taubaté no ano passado, sairia como deputado federal.



Com essa dobradinha, o PMDB percorreria as 39 cidades do Vale na campanha eleitoral. A ideia da legenda é contar com o apoio dos cinco prefeitos eleitos, em Caraguatatuba, Aparecida, Ilhabela, Lagoinha e São José do Barreiro.



Presidente do PMDB em São José, e um dos coordenadores do partido na região, Coppio diz que há espaço para novos deputados com base eleitoral na região. Hoje, são dois estaduais e três federais.



"Estamos trabalhando no sentido de fazer um estadual e outro federal. Nossa região é populosa e forte. Há espaço para mais deputados. Vamos buscar nomes de consenso. O meu é cogitado para estadual. Do Saud, para federal", afirmou Coppio.



Em 2014, o então vice-prefeito disputou uma vaga de deputado, mas os 44.974 votos não foram suficientes para colocá-lo na Assembleia. O peemedebista virou suplente.

José Saud alcançou 23.742 votos na eleição para prefeito de Taubaté em 2016. Ele ficou atrás de Ortiz Junior (PSDB) e Pollyana Gama (PPS).



Encontro. No último dia 11 de março, um dos caciques do PMDB no Estado, Paulo Skaf, esteve em São José e Taubaté. O tema foi debatido entre os participantes dos encontros.



Em Taubaté, prefeitos eleitos da sigla participaram. Em São José, o debate reuniu ainda o atual vice-prefeito de São José, Ricardo Nakagawa (PMDB) e o vereador Elton Junior (PMDB).