PM recebe um chamado a cada 16 segundos no Vale

REGIAO

- 10:30

A maior parte das denúncias é gerada por brigas, perturbação de sossego e tráfico de entorpecentes



Danilo Alvim

Sao José dos Campos



Principal canal de emergência do cidadão, o 190 da Polícia Militar recebeu, em média, 5.200 ligações diárias nos dois primeiros meses do ano nas 39 cidades da RMVale, o equivalente a uma chamada a cada 16 segundos.



Entre as ligações apresentadas no período, apenas 18% necessitaram do encaminhamento de uma viatura, 16% foram de orientação ao público, 35% desligadas repentinamente e 18% trotes.



Os números, no entanto, mostram uma queda em relação a janeiro e fevereiro de 2016, quando foram registrados uma média de 7 mil ligações por dia. Segundo a PM, a diminuição de trotes foi a principal responsável para este cenário. Até o ano passado, eles representavam 35% dos chamados.



Trotes. Com a experiência, os policiais já aprenderam algumas estratégias para identificar quando trata-se de um trote.



"Se for no período escolar, já sabemos que são crianças ou adolescentes ligando. O grande problema dos trotes é que eles acabam provocando uma fila de espera na linha e quem realmente precisa de atendimento acaba sendo prejudicado", disse o chefe do Copom (Centro de Operações da PM), capitão Fernando Edson Mendes.



Em casos de reincidência de trotes por celular, a PM notifica a operadora para que ela forneça os dados do aparelho da pessoa e, a partir daí, encaminha o caso para o Ministério Público. Foi o caso de uma moradora de Tremembé, que acabou internada devido a problemas mentais.



"Com a sua internação, o número de trotes teve uma queda, porque ela ligava 1.000 vezes ao dia. Recorremos à Justiça há mais de quatro anos. Era um caso atípico porque envolvia problemas mentais, então dependia de laudos", explicou o chefe do Copom.



Dados. A maior demanda de chamados é observada nas madrugadas de sexta-feira e sábado. As denúncias, em geral, são motivadas por brigas, perturbação de sossego alheio, tráfico de entorpecentes e averiguação de atitudes suspeitas.



"O tráfico de drogas é um dos delitos que a PM tem grande interesse de reprimir, por isso é muito importante que as pessoas estejam sempre em contato com a polícia e colaborem com informações", afirmou o capitão Mendes.



Desmanche de carros é interditado pela DIG



A Polícia Civil interditou um desmanche clandestino de carros de luxo na manhã desta terça-feira. O espaço funcionava no bairro do Putim, localizado na zona norte de São José dos Campos.



De acordo com a Divecar (Divisão de Roubos e Furtos de Veículos da DIG), responsável pelo flagrante, o combate a receptadores de peças de carro roubadas foi intensificado na cidade. Qualquer informação sobre desmanches clandestinos podem ser denunciadas pelo telefone (12) 997096427.



Além de receber denúncias e solicitar o envio das viaturas, o 190 da Polícia Militar também tem a função de cadastrar o número das placas de carros roubados.



"A placa do veículo é inserida em nosso sistema operacional e a partir daquele momento todas as viaturas do estado terão essa informação", disse o chefe do Copom (Centro de Operações da PM), capitão Fernando Edson Mendes.



Através do sistema 'Detecta', integrado a radares de cidades do Vale, a polícia consegue verificar a placa do veículo e gerar um alarme no despacho do Copom e no TMD (Terminal Móvel de Dados) da viatura que estiver mais próxima. "O policial vai saber o local exato por onde passou o veículo, sentido da via, placa e onde consegue abordar esse veículo", disse o chefe do Copom.