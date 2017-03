PM fecha a 'folia' com 50 presos na região

REGIAO

- 10:15

Danilo Alvim

São José dos Campos



Fim de festa. A Polícia Militar abordou 12.382 pessoas neste carnaval na RMVale. Destas, 50 foram detidas. Principal vilão da criminalidade, o tráfico de drogas foi uma das prioridades da polícia no período.



O balaço final dos cinco dias de folia mostrou que foram detidos mais de sete quilos de drogas, incluindo cocaína, maconha e crack. As ligações pelo 190 da Polícia Militar também não pararam, 32.247 moradores da região fizeram denúncias, entre meia noite de sexta-feira até às 23h29 desta terça.



De acordo com a PM, esse número teve queda de 37,6% em relação ao número de denúncias para o 190 realizados no período de carnaval do ano anterior, quando foram realizados um total de 51.710 chamados.



Freio ao álcool. O número de condutores abordados nas blitze da lei seca chegou a 4.022 neste carnaval. Com um efetivo de mais de 3.500 policiais espalhados pela região, a PM também realizou operações junto com a Polícia Rodoviária Federal.