PM faz megaoperação contra o tráfico de drogas em São José

Com base em análises criminais, policiais iniciam ações especiais em busca de entorpecentes e armas



Caíque Toledo

São José dos Campos

O Batalhão da Polícia Militar de São José dos Campos iniciou uma operação especial para combater o tráfico de drogas da cidade. Ela será realizada hoje e também nos próximos dias 19 e 20, nos principais focos criminais do município.

De acordo com a PM, as operações de saturação foram desencadeadas com base nos indicadores criminais -- o Vale do Paraíba é a região mais violenta do interior do estado de São Paulo.

O principal objetivo da operação é coibir o tráfico de drogas em todas as regiões da cidade, e também apreender armas de fogo e os próprios entorpecentes. A PM diz que a operação será realizada 'com impacto e grande ostensividade', com pontos de bloqueio levantados pelo NAC (Núcleo de Análises Criminais) da corporação e por denúncias anônimas.

"Os treinamentos são realizados rotineiramente, sempre com a intenção de manter os policiais militares condicionados para possíveis situações que necessitem o emprego dessa modalidade de policiamento para conservar a ordem pública", afirmou nota enviada pela PM, explicando os treinamentos feitos para operações de grande porte.

Segurança. Só em 2016, foram 905 ocorrências de tráfico de entorpecentes em São José e também 2.069 prisões efetuadas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado, e correspondem aos meses de janeiro a novembro.

Outros índices criminais colocam a região no topo da lista das mais violentas do interior de São Paulo. De janeiro a novembro de 2016, foram 388 vítimas de homicídios no Vale, contra 352 no mesmo período de 2015. Ano passado, também houve aumento nos crimes de latrocínio.

No total, em 2016, o Vale já registrou 412 assassinatos. Este é o maior número em todo o interior paulista e bate proporcionalmente até mesmo a capital e a Grande SP.

Segundo a polícia, 70% desses crimes estão ligados ao tráfico de drogas, justamente a principal foco da operação.